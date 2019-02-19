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Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönemi başladı

Girişimlere 360 derece destek sunan programa kabul edilen girişimlerden herhangi bir ücret ya da hisse talep edilmiyor

19 Şubat 2019 Salı 11:41
Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönemi başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini büyüterek katma değerli iş modellerinin hayata geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla 2017'nin mayıs ayında başlatılan program, 4. döneminde 12 yeni girişim ile yoluna devam ediyor.

Kolektif House Levent bünyesinde mentor Ömer Erkmen liderliğinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı, teknoloji tabanlı, fikir aşamasını geçmiş, iş modeli doğrulanmış ve ölçeklenme potansiyeli olan her girişime kapılarını açıyor.

Programa kabul edilen girişimler, çalışmalarını 6 ay boyunca Kolektif House Levent’te sürdürürken, başta Ömer Erkmen olmak üzere, alanında uzman pek çok ismin mentorluğunda kendilerini geliştirmenin yanı sıra İş Bankası Grubu şirketleri ile bağlantı kurma imkanı da elde ediyor. Girişimlere 360 derece destek sunan programa kabul edilen girişimlerden herhangi bir ücret ya da hisse talep edilmiyor.

Workup kültürünün önemli bir parçası olarak yeni dönem girişimleri ile mezunlar da sık sık bir araya geliyor. Girişimlerin yaşadığı sorunların benzerlikleri düşünüldüğünde bu kültür yeni girişimler için önem teşkil ediyor.

Bugüne kadar toplam 8 binin üzerinde başvuru alan Workup'ta, 4. dönem için değerlendirilen 2 bine yakın başvuru arasından seçilen 23 girişim, Workup takımı, mentorları ve İş Bankası Grubu'ndan yöneticilerin bulunduğu jüriye sunum yaptı.

İş modellerini, takımlarını, hedeflerini ve programdan beklentilerini jüriye anlatan girişimlerden en yüksek puanı alan 12 girişim programa kabul edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:41
  1. Türkiye İş Bankası
  2. Workup Girişimcilik Programı

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