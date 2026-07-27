Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

Yapılan çalışmalarda Boca Juniors'tan Milton Delgado gündeme geldi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan 21 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu yaklaştığı Delgado'nun Boca Juniors ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli orta sahayı özellikle Alman kulüplerinin yakından takip ettiği belirtildi. 2024'ten beri Boca Juniors'ta olan genç yıldız 66 resmi maça çıktı.