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Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

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Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı hedefleyen Trabzonspor, Boca Juniors'un 21 yaşındaki yıldızı Milton Delgado'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

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Foto - Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

Yeni sezon kadro planlamasına yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da orta saha transferi gündeme geldi. Christ Oulai'yi 30 milyon euro Fiorentina'ya satan Fırtına, benzer bir oyuncu profili arıyor.

#2
Foto - Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

Yapılan çalışmalarda Boca Juniors'tan Milton Delgado gündeme geldi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan 21 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu yaklaştığı Delgado'nun Boca Juniors ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli orta sahayı özellikle Alman kulüplerinin yakından takip ettiği belirtildi. 2024'ten beri Boca Juniors'ta olan genç yıldız 66 resmi maça çıktı.

#3
Foto - Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde...

Milton Delgado transferinde yabancı kontenjanı belirleyici kriter olacak. 10+4 kuralına uygun hareket etmeye çalışan bordo-mavililer, 23 yaş altı oyuncular için açılan artı 4'lük kontenjana uygun olan 21 yaşındaki Delgado'yu listesine ekledi. Kadrodaki gelenler ve gidenlere göre Arjantinli yıldız için resmi girişimler Boca Juniors ile başlayacak.

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