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Spor Fenerbahçe durdurulamıyor! Bir transfer hamlesi daha
Spor

Fenerbahçe durdurulamıyor! Bir transfer hamlesi daha

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Fenerbahçe durdurulamıyor! Bir transfer hamlesi daha

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD’li guard Johnny Juzang ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Johnny Juzang’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonunda Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Amerika Kolej Ligi’nde Kentucky ve UCLA formaları giyen Johnny Juzang, 2021 yılında UCLA formasıyla yakaladığı 22.8 sayı ortalamasıyla turnuvanın en iyi takımına seçildi. 2021-2022 sezonunda ise takımının en skorer oyuncusu ünvanını kazanmayı başaran Juzang, Pac-12 Konferansı’nın ilk takımında yer aldı.

Kolej Ligi kariyerinin ardından NBA’de ilk kontratını 2022’de Utah Jazz ile imzalayan ABD’li oyuncu, 7 Nisan 2024’te Golden State Warriors potasına bıraktığı 27 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı. 2025 yılında Minnesota Timberwolves’a transfer olan Johnny Juzang, 28 Şubat 2026’da VTB Ligi takımlarından Zenit St. Petersburg ile sözleşme imzaladı. Rusya temsilcisiyle 2025-2026 sezonunda 17 maça çıkan ABD’li guard, 14.0 sayı, 2.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

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