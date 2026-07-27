Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Düğüne Türkiye'den katılan Sayrap Ustatahir, gelinin hünerinin ve marifetinin ölçüldüğü bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Her bölgede hınkalın yapılışı farklı oluyor. Yağlısı oluyor, yağlı olmayanı oluyor ama manası aynı. Eti bol olacak, yiyeni çok olacak." ifadelerini kullandı. Kazakistan'dan gelen Ruslan Bakirov ise atalarından kalan bu adetin önemine değinerek, "Rahmetli dedem Ahıska'nın Oşoro köyünde doğdu. Oşoralılar da hınkalı çok sever. Dedem hep derdi, 'Hınkal tabağa koyulduktan sonra buharı tavana ulaşana kadar tabaktaki hınkalı yiyip bitirmek lazım.'" diye konuştu.