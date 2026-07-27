  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş limanlara sıçradı yeni gıda krizi kapıda! 30 yıl aradı, bir çobanın yardımıyla buldu! Tüm hayatı değişti Ata tohumları gelir kapısı oldu Kayseri’nin Slow food’u Fast food’a karşı Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı Çok konuşulacak iddia ortaya çıktı! Trabzonspor müthiş bir yıldızın peşinde... Bunu duyan birçok kadın çantasında orman meyvesi taşıyor: Dikkat çeken bilinmeyen mucize... Ne parfüm ne de kolye
Kültür Sanat
12
Yeniakit Publisher
Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri, yeni gelinin mutfaktaki hünerini gösteren ve aile bağlarını pekiştiren asırlık "Düğün Ertesi Hınkal Günü" geleneğini büyük bir coşkuyla yaşatmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Tarih boyunca yaşadıkları sürgünlere ve zorlu coğrafi değişimlere rağmen kültürel kimliklerini titizlikle koruyan Ahıska Türkleri, düğün gecesinin ardından düzenlenen geleneksel etkinliklerle adetlerini geleceğe taşıyor.

#2
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Bu kapsamda, düğünün hemen ertesi günü damadın ailesi ve yakınları, düğün vesilesiyle tebrike gelen misafirler ve farklı ülkelerden gelen konuklar için "Hınkal Günü" etkinliği düzenleniyor.

#3
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Bir mekanda bir araya gelen aile yakınları, gün boyu sürecek ağırlama için kollarını sıvayarak geleneksel hınkal yemeğini hazırlıyor.

#4
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Ahıska geleneklerine göre bu özel gün, yeni gelin için de büyük bir heyecan ve anlam taşıyor.

#5
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Sabahın erken saatlerinde başlayan süreçte gelin, geleneksel saygı selamı olan "temenni"de bulunarak yeni ailesini ve yakınlarını selamlıyor. Gelin, bu ritüel sayesinde hem misafirperverliğini ve mutfaktaki becerisini sergiliyor hem de yeni ailesiyle kaynaşma fırsatı buluyor.

#6
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Gelenek gereği gelin, damadın yakınlarının huzurunda hamuru incecik açıyor, içerisine özenle hazırlanan kıymalı harcı koyarak büküyor ve kaynayan kazanda pişiriyor. Kazan başında pişmesini beklediği hınkalı tabağa koyan gelin, ilk servisi saygı nişanesi olarak kayınpederine yapıyor.

#7
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Servisin ardından gelin, gelen misafirleri yeniden "temenni" ile selamlayarak tebrikleri ve düğün hediyelerini kabul ediyor. Sohbetlerin yapıldığı, dansların edildiği, şarkı ve şiirlerin okunduğu coşkulu etkinliğin sonunda gelin, yeni ailenin ve toplumun tam bir üyesi olarak kabul ediliyor.

#8
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Bir düğünde, AA muhabirine geleneğin önemini anlatan akrabalardan Mıhtıbek Meraliyev, "Düğün çok güzel geçti. Bugün de misafirleri sağ salim uğurlayacağız. Eskiden kalan geleneğimiz olan Hınkal Günü, misafirleri uğurlamak için ortaya çıkan bir adettir. Bu bizim Türk milletinin bir hüneridir." dedi. Gelinin elinden ilk hınkalı tadan damadın dedesi Badırhan Ziya, "Hınkal çok güzel oldu. Gelinimin ellerine sağlık. Gelinimiz sınavdan geçti. Allah baht versin, çocuklu olsunlar. Allah bizi beşik toyuna ulaştırsın." dedi.

#9
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Düğüne Türkiye'den katılan Sayrap Ustatahir, gelinin hünerinin ve marifetinin ölçüldüğü bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Her bölgede hınkalın yapılışı farklı oluyor. Yağlısı oluyor, yağlı olmayanı oluyor ama manası aynı. Eti bol olacak, yiyeni çok olacak." ifadelerini kullandı. Kazakistan'dan gelen Ruslan Bakirov ise atalarından kalan bu adetin önemine değinerek, "Rahmetli dedem Ahıska'nın Oşoro köyünde doğdu. Oşoralılar da hınkalı çok sever. Dedem hep derdi, 'Hınkal tabağa koyulduktan sonra buharı tavana ulaşana kadar tabaktaki hınkalı yiyip bitirmek lazım.'" diye konuştu.

#10
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Daniyar Dadayev, hınkalı yemenin lezzetli ve kolay ancak hazırlanmasının oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Konuklardan Ali İsmailov ise Hınkal Günü'nün özlemle beklenen bir gün olduğunu ifade etti.

#11
Foto - Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri ‘Hınkal Günü’ geleneğini yaşatıyor! İşte anlamı

Mehteber Kadiroğlu Akalın da "Hınkal Günü, bizi biz yapan bir adet." dedi. Aile üyelerinden Zuhra Abdulayeva ise gelinin ilk servisi saygı nişanesi olarak kayınpederine yapıp duasını almasının, Ahıska kültüründeki derin saygı bağını temsil ettiğini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor
Ekonomi

Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarında..
Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum
Dünya

Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına yönelik temasların sürdüğünü açıklarken, Golan Tepeleri üzerindeki hakların..
Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!
Gündem

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında FETÖ’cülerle kirli medyanı..
20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak
Aktüel

20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katıldığı Filistin Konvoyu, ilk du..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23