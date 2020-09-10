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Spor Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı
Spor

Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:30:44 -
Wolverhampton Wanderers, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Porto'da forma giyen Vitinha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers, miktarı açıklanmayan bir bonservis bedelini ödemesi halinde gelecek sezon Vitinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

İngiltere ekibi, yaz transfer sezonunda Matija Sarkic, Fabio Silva ve Fernando Marcal gibi önemli oyuncuları da renklerine bağlamıştı.


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