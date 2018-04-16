Wolkwagen'den güzel haber

Hayalindeki Volkswagen’e sahip olmak istiyorsanız; nisan ayı müjdeyle geldi. Kampanya kapsamında; 2018 model Passat modelleri yüzde 12’ye, 2018 model Yeni Polo ve 2018 model Golf modelleri yüzde 8’e, 2018 model Tiguan modelleri (Tiguan Allspace hariç) ile 2017 model Jetta ve 2017 model Yeni Arteon modelleri ise yüzde 5’e varan indirim oranlarıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında Volkswagenseverleri bekliyor.