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Wolkwagen'den güzel haber

Hayalindeki Volkswagen’e sahip olmak istiyorsanız; nisan ayı müjdeyle geldi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:45
Wolkwagen'den güzel haber

Hayalindeki Volkswagen’e sahip olmak istiyorsanız; nisan ayı müjdeyle geldi. Kampanya kapsamında; 2018 model Passat modelleri yüzde 12’ye, 2018 model Yeni Polo ve 2018 model Golf modelleri yüzde 8’e, 2018 model Tiguan modelleri (Tiguan Allspace hariç) ile 2017 model Jetta ve 2017 model Yeni Arteon modelleri ise yüzde 5’e varan indirim oranlarıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında Volkswagenseverleri bekliyor.  

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:45
  1. WOLkSVAGEN

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  • HaticeHatice2 sa önce
    Hukumet ne yapsin kardesim cumhuriyet kurulurken o zamanin yetkilileri ingiliz usaklari dilimizi dinimizi degistirmedimi osmanlica gitti latin harfleri geldi allahin kanunlari gitti derme catma kanunlar geldi onlarda kodamanlarin kanunlariydi zaten dinimiz paramparca oldu 18 sene turkce ezan okundu kuran okumak tasakti hala dunyayi bu kuresel gucler yani kafirler yonettigi icin adalet nerde olacak hukumet ne yapsin tek basina bir adam mucadele etmeye calisiyor o ne yapsin o bile bir siir okudu diye icerde yatmadimi biraz cok yonlu dusunun
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