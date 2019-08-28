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Wirecard, SunExpress’i müşteri portföyüne kattı

Dijital finans teknolojisi alanında faaliyet gösteren Wirecard, Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak girişimi olan SunExpress ile yerel seyahat acentelerinde yapılan kredi kartıyla ödeme işlemlerini yürütmek üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
Wirecard, SunExpress’i müşteri portföyüne kattı

Dijital finans teknolojisi alanında faaliyet gösteren Wirecard, Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak girişimi olan SunExpress ile yerel seyahat acentelerinde yapılan kredi kartıyla ödeme işlemlerini yürütmek üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.



Dijital finans teknolojisi alanında küresel yenilikçilerden Wirecard, Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak girişimi olan SunExpress ile yerel seyahat acentelerinde yapılan kredi kartıyla ödeme işlemlerini yürütmek üzere sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre, işbirliği sayesinde, SunExpress, Wirecard’ın, hava yolları sektöründeki, halihazırda gerek çevrimiçi gerekse de şahsen yapılan ödeme işlemlerini yürüttüğü 90’ı aşkın müşterisi arasına katılmış oldu. Sözleşme şartları dahilinde, havayolu şirketi dünya çapında, sözleşme yapılan şirketin dijital platformu üzerinden, faturalama ve ödeme planı (BSP) ile bir arada Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) ara yüzünü kullanıyor.



Wirecard Hava Yolu Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eckart Reiche, yeni işbirliği konusunda şöyle konuştu: "Havayolu şirketi, güçlü bir mirasa sahip köklü bir marka olmanın yanı sıra, üst düzey yenilikçi özelliğin de koruyup sürdüren bir kurum. Hava yolu şirketine faaliyetlerinin başka yönlerinin iyileştirilmesi, yani BSP yoluyla işlemlerin dijitalleştirilip düzenlenmesi konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ödeme süreçlerinin optimize edilmesi, hava yolu şirketlerinin artan müşteri talebini karşılayabilmeleri açısından kilit öneme sahip; biz de, bu alanda, havayolu şirketi ile olan işbirliğimizin kapsamını genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz".



SunExpress Finans Direktörü Fatih Meriç de konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "Avrupa’nın önde gelen keyif amaçlı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri olarak konumumuzu koruyup geliştirmemiz açısından tur operatörleri, seyahat acenteleri ve hizmet ortaklarımızla yakın bir işbirliği kurup bunu sürdürmemiz kilit öneme sahip. Dijital platform ile tesis ettiğimiz işbirliği, seyahat acentelerinde gerçekleştirilen kredi kartı ödemelerine ilişkin dijital işlemlerin yürütülmesi süreçlerini optimize etmemize imkan tanıyor. Bu sayede de, müşteri hizmeti ve marka sadakati konusunda daha büyük bir ilerleme sağlayabiliyoruz".

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
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