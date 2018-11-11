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Winston Churchill'in torunundan Trump'a sert tepki!

İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in torunu Nicholas Soames, sosyal medya üzerinden Donald Trump'ı sert dille eleştirdi.

11 Kasım 2018 Pazar 23:18
Winston Churchill'in torunundan Trump'a sert tepki!

İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in torunu Nicholas Soames, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikalı askerlerin Paris yakınlarındaki mezarlığını ziyaret etmeyi reddettiği için eleştirdi.

Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Nicholas Soames, Trump'ın hava şartlarından dolayı 1. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalı askerlerin Paris yakınlarındaki mezarlığını ziyaret etmemesi üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşıla ağır bir şekilde eleştirdi.

Soames, "Onlar düşmanları ile yüz yüze çarpışarak öldüler, zavallı kifayetsiz Trump ise yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna karşı koyamadı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın bu kararıyla ilgili bir açıklama da ABD eski başkanlarından George W. Bush'un konuşma metinlerini hazırlayan ABD-Kanada asıllı siyaset bilimci David Frum'dan geldi.

'Kötü hava şartlarından korktu'

Frum'un açıklamasına göre Trump, Paris'teki anma etkinliğine gitmekte ısrar etti, fakat oraya ulaştıktan sonra kötü hava şartlarından korktu ve otel odasında televizyon karşısında oturdu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, havanın yağmurlu olmasını nedeniyle Birinci Dünya Savaşı'nda ölen ABD askerleri için Fransa'daki mezarlıkta düzenlenen törene katılmadığı duyurmuştu.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:18
  1. Trump
  2. ABD

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