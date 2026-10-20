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Dünya Winnie-the-Pooh gerçek oldu! Kütüphaneye giren ayının yaptığına bakın
Dünya

Winnie-the-Pooh gerçek oldu! Kütüphaneye giren ayının yaptığına bakın

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD’nin California eyaletinde bir kütüphaneye sabahın erken saatlerinde giren ayı, çalışanların yiyeceklerini karıştırdıktan sonra bir kavanoz balı da boşalttı. Olayın bal tutkunu Winnie-the-Pooh kitabının yayımlanmasının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

California’daki Mammoth Lakes Kütüphanesi, kapılarını okuyuculara açmadan saatler önce sıra dışı bir ziyaretçiyi ağırladı. Sabah saat 06.10 sıralarında binaya giren ayı, rafların arasında dolaşmadan önce personelin atıştırmalıklarına yöneldi; fıstık ezmesi, şeftali, kurabiye ve bal yedi.

 

Kütüphaneyi baştan sona dolaştı

Kütüphanenin normal açılış saatinden yaklaşık dört saat önce içeri giren ayının hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yiyeceklerin bulunduğu bölümü karıştıran ayı, daha sonra kütüphane içerisinde dolaşmaya başladı. Yeni çıkan kitapların bulunduğu bölüme ve danışma masasının çevresine kadar ilerleyen hayvanın kitapları, sandalyeleri ve zemini kokladığı görüldü. Ayı bir süre sonra herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan binadan kendi başına çıktı.

 

Bal kavanozunu da boşalttı

Kütüphane çalışanlarının yiyeceklerine ulaşan ayının fıstık ezmesi, şeftali ve kurabiyelerin yanı sıra bir kavanoz balı da yediği belirtildi. Bu ayrıntı, olayın gerçekleştiği tarihin Winnie-the-Pooh’un ilk kez yayımlanmasının 100. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle sosyal medyada ayrıca ilgi gördü.

 

“Winnie-the-Pooh’u arıyordu”

Mono County Eğitim Ofisi, güvenlik kamerası görüntülerini paylaşırken olaya esprili bir dille yaklaşarak, “Bu sabah Mammoth Lakes Kütüphanesi, kapılar okuyuculara açılmadan önce özel bir ziyaretçiyi ağırladı. Yeni ‘Li-BEAR-ian’ın, tam 100 yıl önce bugün yayımlanan Winnie-the-Pooh’un bir kopyasını aradığını varsayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

 

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