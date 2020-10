Windows 7 nedir? Windows 7, Microsoft tarafından 2009 yılında piyasaya sürülen bir işletim sistemidir.

İşletim sistemi nedir?

Bilgisayarlarla ilgili araştırma yapanlar işletim sisteminin ne olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi internette 'İşletim sistemi nedir?', 'İşletim sistemi ne işe yarar?' sorularının cevaplarını araştırıyor. Bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan yazılım bütününe işletim sistemi denir.

Windows 7 password reset iso (Windows 7 şifre sıfırlama)

Windows 7 şifrenizi unuttuğunuzda bu şifreyi nasıl geri alabileceğinizi düşünebilirsiniz. İnternet ve mobil cihazlarda o kadar çok şifre kullanıyoruz ki zaman zaman bazılarını unutmanız son derece normal. Windoxs 7 şifre sıfırlama işlemi için öncelikle internetten 'Password Changer.iso' dosyasını indirin. Bu dosyayı boş bir USB’ye atın. Bilgisayarınızın BIOS bölümünden bilgisayarı USB'den açılaçak şekilde ayarlayın.

How to do Windows 7 password reset iso (Windows 7 şifre sıfırlama nasıl yapılır?)

Öncelikli olarak bilgisayarınızı USB'den açın.

Karşınıza BOOT yazan bir ekran çıkacak. Bu ekran geldiğine ENTER'a basın.

Ekranda Possible Windows installation founds: Select[1] yazan sayfa açılacak. Burada da ENTER'a basın.

Ardından pek çok yazının yer aldığı bir ekran karşınıza çıkacak. Burada da boşluk tuşuna basın.

Açılan elect which part of registry to load ekranında ENTER'a basın.

Ekranda Loaded hives <SAM> What do do? [1] belirtiğinde yine ENTER'a basın.

Chntpw Edit User Info & Passwords ekranı açıldığında hangi kullanıcının parolasının sıfırlamak istiyorsanız o kullanıcıya ait RID değerini yazın. Kullanıcı adının RID satırında rakamlar yer alır. Söz konusu rakamı Please enter user number (RID) or 0 to exist: yazan satıra girin.

User Edit Menu --- Select:[q] > ekranı geldiğinde önce 1'e ardından da ENTER'a basın.

Karşınızda USER EDIT sayfası açıklacak.

Select: [q] > yazan yere q yazın ve ENTER tuşuna basın.

Loaded hives: <SAM> yazan ekranda What yo do ? yazan ekrana Q tuşuna ve ENTER'a basın.

About to write file(s) back! Do it? ekranı açıldığında ise Y tuşuna ve ENTER'a basın.

EDIT COMPLETE yazısı geldiğinde şifre sıfırlama işlemi tamamlanmıştır.

Ardından TRL + ALT + DELETE tuşlarına basarak bilgisayarınızı yeniden başlatın.