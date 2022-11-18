Windows 11’den Windows 10’a Geri Düşürme Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz yıl 5 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Windows’un son sürümü Windows 11 işletim sistemi beraberinde pek çok yeni özellik getirdi. Windows 11 sürümü bilgisayarına yükleyen kullanıcıların pek çoğu yeni özelliklerden memnun kalsa da, yeni işletim sisteminin getirdiği özelliklerden memnun kalmayanların sayısı azımsanamayacak düzeydedir.

Microsoft, Windows 11’e geçiş yapmak için gerekli sistem ihtiyaçlarını karşılayan Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz olarak kurulum hakkı verdiğini duyurmuştu. Windows 11 işletim sistemini bilgisayarlarına kuran Windows 10 kullanıcıları, yenilenen arayüz, uyumsuzluklar ve çeşitli hatalardan dolayı yeni işletim sisteminden memnun kalmadığını belirtti. Bunun üzerine kullanıcılar, bunlar veya benzeri sorunlarla karşı karşıya kalan kullanıcılar, Windows 11’den tekrar Windows 10’a geçiş yapmak üzere araştırma yapmaya başladılar. Peki Windows 11’den Windows 10’a nasıl geçiş yapabilir?

Windows 11’den memnun kalmayan kullanıcıların, Windows 10’a geçiş yapması için iki farklı yöntem vardır.

Windows 11’i yükledikten sonra 10 günlük süre içerisinde gerçekleştirmek

Windows 11’i yükledikten sonra 10 gün geçmesinin ardından yapılacak farklı yöntemlerle

Yeni işletim sistemini yüklemenin üzerinden 10 gün geçmemesi halinde sadece birkaç adımla Windows 10’a tekrar geçiş yapabilirsiniz. Ancak 10 gün geçmesinin ardından Windows 10 işletim sistemini sıfırdan bilgisayarınıza kurmanız gerekebilir ve bu da elbette ki biraz zamanınızı alabilir.

İlk 10 gün içerisinde Windows 11’den Windows 10’a geçiş

Bilgisayarınızdan Başlat - Ayarlar - Sistem - Kurtarma adımlarını takip edin.

Karşınıza çıkan ekrandan “Geri Git” seçeneğine tıklayın. Bu şekilde Windows 10’a kolaylıkla geri dönebilirsiniz.

İlk 10 gün geçmesinin ardından Windows 11’den Windows 10’a geçiş