Windows 11’de Microsoft Copilot’u kullanmak istiyor ancak bir şekilde kullanamıyorsanız, hazırladığımız bu detaylı rehberle durumu hemen çözebilirsiniz. Copilot nasıl etkinleştirilir sorusunu yanıtladığımız rehberimize gelin hemen geçelim.

Windows 11’de izin verilmese bile Copilot nasıl etkinleştirilir?

Adım 1: Rastgele bir kısayol oluşturun

Masaüstünüzde herhangi bir yere sağ tıklayın. “Yeni” seçeneğine gidin ve “Kısayol “u seçin. Gelen alana şu konumu girin: `C:\Windows\explorer.exe “microsoft-edge:///ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”`. Kısayol için bir isim belirleyin (Copilot.exe gibi) Onaylayın ve devam edin. (Opsiyonel) Kısayolunuz için bir simge seçin; Microsoft Copilot logosunu çevrimiçi bir dönüştürücü kullanarak bir .ico dosyasına dönüştürebilirsiniz. Tamam’a tıklayın ve ayarlarınızı sonlandırın.

Adım 2: Kısayolu görev çubuğunuza ekleyin

Kolay erişim için oluşturulan kısayolu görev çubuğunuza sürükleyin. Bu, kısayola tıklayarak Copilot’u istediğiniz zaman açmanıza olanak tanır.

Adım 3: Copilot için tuş kombinasyonu ekleyin (Opsiyonel)

Copilot’u açmak için bir kısayol tuşu atayarak işlevselliği daha da artırabilirsiniz:

Kısayola sağ tıklayın ve özellikleri açın. Kısayol tuşu kutusuna tıklayın. İstediğiniz tuş kombinasyonuna basarak Copilot’u açmak için bir tuş kombinasyonu belirleyin. (Windows tuşu+C kombinasyonu hariç tüm kombinasyonları kullanabilirsiniz.)

Bu yöntem ile Windows 11’de Copilot nasıl etkinleştirilir anlattık. Eğer tüm adımları doğru yaptıysanız siz de sorunsuz bir şekilde Copilot’a erişebilirsiniz. Ancak bunun dahili Copilot uygulaması olmadığını, Edge tarayıcısındaki Copilot eklentisini etkinleştirdiğini hatırlatalım.

Windows 11 işletim sistemine dahili olarak gelen Copilot uygulamasını kullanmak için ya Windows Insider olabilir, ya da özelliğin canlıya çıkmasını bekleyebilirsiniz.

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Tercihlerinize göre kısayolu daha da özelleştirebilir ve Windows 11 sisteminizde Microsoft Copilot’a erişebilirsiniz. Siz Copilot nasıl etkinleştirilir sorusuna yanıt verdiğimiz rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.