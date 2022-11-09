Windows 11 yeni sürümü yayınlandı! işte yenilikler!

Yazılım devi Microsoft, Insider üyeleri için Windows 11 işletim sisteminin yeni bir önizleme yapısını (22623.885) yayınladı. Yeni sürüm kamera efektleri, widget paneli ve PC güç ayarlarını etkileyen kayda değer birkaç önemli özellik içeriyor.

Windows Studio Efektlerine Hızlı Ayarlar'dan Erişme

Windows Studio efektlerine artık desteklenen bir Nöral İşleme Birimi'ne (NPU) sahip aygıtlar için görev çubuğundaki Hızlı Ayarlar'dan doğrudan erişilebilir. Bu, kamera efektlerini (Arka Plan Bulanıklığı, Göz Teması ve otomatik çerçeveleme) ve ses efektlerini (Ses Netleme) etkinleştirmeyi ve yapılandırmayı hızlı ve kolay hale getiyor.

Güç tasarrufu için enerji önerileri

İşletim sistemine Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil > Enerji Önerileri yolunu izleyerek ulaşabileceğiniz yeni bir bölüm eklendi. Burada ekran zaman aşımı süresini kısaltmak, karanlık modu kullanmak veya ekran kapalıyken USB cihazları durdurmak gibi bazı öneriler yer alıyor.

Microsoft yeni enerji odaklı önerilerle bilgisayarınızın güç tüketimini düşürmenize ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket bu özellik için kullanıcılardan geri bildirimde bulunmalarını istedi.

Widget panelinde genişletilmiş görünüm

Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise widget panelinde ortaya çıktı. Yazılım devi yeni sürümde widget panosunun boyutunu genişletmenize izin veren bir değişiklik deniyor. Bu yenilik özellikler haberler, hava durumu ve maç sonuçlarına sıklıkla göz atmayı sevenlerin hoşuna gidebilir.

İşletim sisteminin kararlı sürümünü ne zaman görüleceği ise henüz belli değil.