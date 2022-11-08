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Teknoloji Windows 11 kullanıcılarına reklam şoku!
Teknoloji

Windows 11 kullanıcılarına reklam şoku!

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 sürümünde kendi uygulamalarının reklamını genişletmeyi yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:48:00 -
Windows 11 kullanıcılarına reklam şoku!

 

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 sürümünde kendi uygulamalarının reklamını yapmaya hazırlanıyor. Microsoft, Windows 11 ve diğer Windows sürümlerinde kendi uygulamalarını öne çıkarmak için sürekli çalışıyor.

Windows 11, reklamlı mı oluyor?

Şu anda Microsoft Windows 11'deki Arama, Edge ve diğer programlarda zaten reklam görülebiliyor. Ancak bu reklamların sayısı gelecekte daha da artabilir.

Microsoft'un Windows işletim sisteminde kendi ürünlerinin tanıtımlarını yapması yeni gördüğümüz bir şey değil. Yazılım devi bu kez reklam gösterecek yeni bir yer bulmuş gibi görünüyor. Bazı Windows 11 kullanıcıları Başlat menüsündeki profil kısmında OneDrive reklamı yapıldığını fark etti.

Başlat Menüsündeki profil simgesine tıkladığınızda normalde hesap ayarlarını değiştir, kilitle ve oturumu kapat seçeneklerini görürsünüz. Microsoft buraya bir de "dosyalarını yedekle" adlı bir seçenek ekledi. Tahmin edebileceğiniz üzere amaç OneDrive bulut hizmetinin reklamını yapmak.

Böylece Microsoft, son zamanlarda düşük seyreden Windows satışlarını telafi etmeyi planlıyor.

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