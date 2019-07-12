0553 313 94 23

Wimbledon'da finalin adı "Federer-Djokovic"

- Ezeli rakipleri karşı karşıya getiren tek erkekler yarı final mücadelesini, Nadal'ı 3-1 mağlup eden Federer kazandı- Federer ile Djokovic, tek erkekler finalinde 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak

12 Temmuz 2019 Cuma 21:49
Wimbledon'da finalin adı "Federer-Djokovic"


ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yenen İsviçreli Roger Federer, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde karşılaşan ezeli rakipler 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu.

Merkez kortta oynanan ve dengeli başlayan karşılaşmada servis oyunlarında hata yapmayan Federer ve Nadal, ilk seti 6-6'ya getirerek tie-break'e taşıdı. Bu bölümde uzun rallilerden galip ayrılan Federer, tie-break'i 7-3, seti ise 7-6 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette servisleri yavaşlayan Federer karşısında file önünde daha atak bir görüntü sergileyen Nadal, 4. oyunda rakibinin servisini kırarak 3-1 öne geçti. Morali bozulan ve sık basit hatalar yapan Federer karşısında oyunun kontrolünü alan Nadal, ikinci seti 6-1 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden sert servisler atmaya başlayan Federer, etkili "winner"larının da yardımıyla 4. oyunda Nadal'ın servisini kırarak 3-1 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak farkı açan Federer, seti 6-3 alarak 2-1 üstünlüğe ulaştı.

Dördüncü setin başlarında oyun ritmini yükselten ve etkili "return" vuruşlarıyla rakibine üstünlük sağlayan 37 yaşındaki Federer, İspanyol tenisçinin servisini üçüncü oyunda bir kez daha kırarak 2-1 öne geçti. Yorulan rakibi karşısında skor avantajını koruyan İsviçreli Roger Federer, 3 saat 2 dakika süren zorlu mücadelenin ardından seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.


- Federer'den 16. galibiyet


İki tenisçi arasındaki 40. karşılaşmayı kazanan Federer, rakibi karşısında toplamda 16. galibiyetini elde etti.

Wimbledon'da ilk kez yarı finalde karşılaşan taraflardan üstünlüğünü pekiştiren Federer, turnuvadaki 4. maçlarında 3. kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki isim arasında turnuvanın önceki maçlarında, 2006 ve 2007 finallerini Federer, 2008 finalini ise Nadal kazanmıştı.

Wimbledon'da 8 kez zirveye çıkarak bu alanda tek erkekler rekorunu elinde tutan ve 12. finalini oynayacak olan 37 yaşındaki Roger Federer, turnuvada en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 14 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:49
  1. Novak Djokovic
  2. Rafael Nadal
  3. Roger Federer
  4. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih'te silahlı saldırı
    1. Fatih'te silahlı saldırı
    2. Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için..
    3. ALS hastasının "Fenerbahçe aşkı" engel..
    4. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    5. Tarımda uzmanlığa hibe! 100 bin liraya..
    6. Wimbledon'da finalin adı..
    7. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD..
    8. Almanya'da İslam düşmanlığı artıyor
    9. Mısır güvenlik heyeti Gazze'de
    10. Bursa Şehir Hastanesinin "ilk" hastası..
    11. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    12. "15 Temmuz ve Milli İrade-3" paneli
    13. Gözler 'Türkiye S-400 alamaz' diyen..
    14. 15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı..
    15. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    16. "Trump'ın başkanlığı romanlarımdan..
    17. Savunma Bakanlığı S-400’lerin..
    18. Siirt’te trafik kazası: 7 yaralı
    19. Kavgayı ayırmaya çalışan baba, cadde..
    20. Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    21. Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
    22. MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı..
    23. Drone destekli trafik denetiminde 21..
    24. Konyaspor'un Bolu kampı
    25. İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
    26. CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a..
    27. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    28. ABD'nin Ankara Büyükelçisi mesaiye..
    29. 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu..
    30. İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?