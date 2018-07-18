Wilson hastalığı nedir?

İnsan vücudunda bulunan beyin, karaciğer, kornea ve böbrekler başta olmak üzere, pek çok doku ve organda fazla bakır depolanmasından kaynaklanan bir hastalık çeşididir. Yiyeceklerin çoğunda bulunan bakır elementi beslenme yoluyla ihtiyaçtan fazla karşılanır.

Sindirim sırasında kana bulaşan bakır, karaciğerde asimile edildikten sonra idrar yoluyla dışarı atılır. Bakır elementinin insan vücudundaki bu yolculuğunun tehlikeli bir hastalığa dönüşmesinin nedeni asimilasyon işleminin tam olarak gerçekleşmemesidir.

Hastalığın genelde 40 yaş üzeri insanlarda görülmesinin yanında, yeni doğmuş bir bebeğin bile aşırı şekilde bakır depolaması da mümkündür. Küçük yaştaki çocukların vücudunun bu duruma verdiği en sık tepki karaciğer rahatsızlıklarıdır.

İnsanın vücudundaki bakır oranı idrar tahlili ve kan serumu testleri ile kolayca belirlenebilir. Ayrıca bu hastalığın başka ön belirtilerinden biri de gözde sarı bir halkanın belirmesidir. Hasta yakınlarının ve akrabalarının soy ağacının belirlenmesi ve tüm verilerin özenle işlenmesi gelecekteki nesillerin sağlığı açısından tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Hastalığın ilerleyen safhalarında hastada karında şişlik, sarılık, karaciğer iltihabı, karın ağrısı, kan kusma gibi problemler görülebilir. Bu hastalık bazı insanlar üzerinde koşma, konuşma, aşırı titreme gibi belirtiler gösterebilir.

Bu hastalığın kadınlar üzerindeki en büyük belirtileri menstürasyon(aybaşı) döneminde düzensizlikler, kısırlık ve çocuk düşürmedir. Hastalığın en son safhasında ise insandaki tüm zihinsel işlevler durur. Ölümcül sonuçlar doğuran bu hastalık, taşıyıcı(heterezigot) tipteki insanlarda zararsızdır.

Bu hastalığın tedavsinde özel ilaç terapisi uygulanır. Bu ilaç tedavisinin yapılmasındaki amaç asimile edilemeyen bakırın, ilaçlar yardımıyla idrar yoluyla vücuttan atılmasıdır. Bu ilaç tedavisinin ömür boyunca sürdürülmesi gerekmektedir.

Bunun akabinde için bakır elementini yoğun şekilde bulunduran yiyeceklerin tüketilmemesi degerekmektedir. Bakır elementi yönünden zengin besinler midye, istakoz, çikolatalı sos, soya fasulyesi, domuz eti ve koyun ciğeridir.

Ayrıca yemek yapılırken bakır kaplarda yemek yapılmamasına dikkat etmek gerekir. Çünkü; bakır kaplarda pişen yiyecekler yiyeceklerin bakır oranını arttırır. Wilson hastalığı ve buna benzer bir çok hastalığının tedavisindeki kilit nokta önceden teşhistir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.