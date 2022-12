Williams sendromu nedir? Büyüme, zeka gerilemesini engelleme: Williams sendromu belirtileri ve uzak durması gereken besinler!

Williams sendromu nedir?

Williams sendromu (Williams-Beuren sendromu), 7. kromozomun uzun kolunda 26 genin silinmesiyle ortaya çıkan; ektodermal displazi bulguları da içeren, otosomal dominant geçen kalıtsal bir sendromdur. Genel gelişme geriliği izlenir, hastaların çoğu zayıftır.

Emziren Annenin Zeka Geriliği Nedir?

Zeka geriliği ya da bir diğer adıyla mental retardasyon, kişinin becerilerinin, yeteneklerinin yaş ortalamasının altında seyretmesi ve standart eğitim sisteminin gerekliliklerini karşılamada eksiklik yaşanması durumudur.

Zihinsel süreçlerin, çeşitli nedenlerden ötürü gerçekleşememesi ya da kısmi olarak gerçekleşmesine denir. Zihinsel süreçler arasında; akıl yürütme, dikkat, algı yönetimi, hafıza, sorun çözme, muhakeme gibi yetenekler yer almaktadır. Bu zihinsel süreçlerde, ortalamanın altında ve kronolojik yaşına paralel olmayan performans sergilenmesine mental retardasyon adı verilir.

Küçük yaşlarda görülen belirtilerin yabana atılmaması ve ona göre erken zamanda aksiyon alınması mühimdir. Günümüzde tanılar yaklaşık olarak 10-14 yaşları arasında konmaktadır. Bu yaşlarda alınan geri dönüş, erken dönemlere kıyasla çok azdır. Özel eğitim, psiko-sosyal çalışmalar beraberinde kişilerin potansiyellerinin en iyisini ortaya koymaları mümkün olabilir.

Zeka geriliği mevcut olan çocukların ve bireylerin; iletişim ve sosyal ilişkiler kurması, kendini ve sağlığını kontrol altında tutabilmesi, günlük yaşantısını sorunsuz geçirebilmesi, öz bakımını desteksiz gerçekleştirebilmesi, öğrenme halinin önünde bir engel olmaması, eğitim süreçlerini sorunsuz geçirmesi pek mümkün değildir. Diğer bireylere kıyasla eksik kalma, geri kalma hali çok olasıdır.

Fakat unutmamak lazım ki, zeka geriliği bir konudaki beceriksizlik değil, zeka kat sayının düşük olmasıdır. Zeka geriliği emaresi olan çocuklara, IQ testi uygulanarak durumları netleştirilebilir. Bebeklerde zeka geriliği yapıyor

Bu tür karakteristik yüz özellikleri, yuvarlak bir yüz, dolgun yanaklar, kalın dudaklar, genellikle açık tutulan büyük bir ağız ve öne doğru genişleyen burun delikleri (antevert burun delikleri) olan geniş bir burun köprüsünü içerebilir. Etkilenen kişilerde ayrıca alışılmadık derecede kısa göz kapağı kıvrımları (palpebral fissürler), geniş kaşlar, küçük bir alt çene (mandibula) ve belirgin kulaklar olabilir. Küçük, ince kökleri olan anormal derecede küçük, az gelişmiş dişler (hipodonti) dahil olmak üzere diş anormallikleri de oluşabilir.

Williams sendromu ayrıca kalp (kardiyak) kusurları, bebeklik döneminde kanda anormal derecede artan kalsiyum seviyeleri (infantil hiperkalsemi), kas-iskelet kusurları ve/veya diğer anormallikler ile ilişkili olabilir. Kardiyak kusurlar, kalbin sağ alt odasından (ventrikül) akciğerlere giden uygun kan akışının engellenmesini (pulmoner stenoz) veya sol ventrikül ile vücudun ana arteri arasındaki kalp kapağının üzerinde anormal daralmayı (supravalvüler aort) içerebilir. darlık).

Williams sendromuyla ilişkili kas-iskelet anormallikleri arasında göğüs kemiğinin çökmesi (pectus excavatum), omurganın anormal yan yana veya önden arkaya eğriliği (skolyoz veya kifoz) veya garip bir yürüyüş yer alabilir. Ek olarak, etkilenen bireylerin çoğunda hafif ila orta derecede zeka geriliği vardır; zayıf görsel-motor entegrasyon becerileri; arkadaş canlısı, dışa dönük, konuşkan bir konuşma tarzı; kısa bir dikkat süresi; ve kolayca dikkati dağılır.

Williams sendromlu çoğu kişide, bozukluk bilinmeyen nedenlerle (ara sıra) kendiliğinden ortaya çıkıyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, ailesel vakalar da bildirilmiştir. Sporadik ve ailesel vakaların, kromozom 7’nin (7q11.23) belirli bir bölgesindeki bitişik genlerden (bitişik genler) genetik materyalin silinmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Belirtileri ve semptomları

Williams sendromu, etkilenen aile üyeleri arasında bile, aralık ve şiddet açısından büyük farklılıklar gösteren geniş bir semptom yelpazesi ve fiziksel özellikler ile karakterize edilir. Williams sendromlu bireyler, aşağıda listelenen tüm semptomlara sahip olmayacaktır. Etkilenen bazı kişilerde kalp (kalp) anormallikleri yoktur; diğerleri vücutta yüksek kalsiyum seviyelerine sahip olmayabilir (hiperkalsemi). Ek olarak, bu semptomların şiddeti genellikle vakadan vakaya büyük ölçüde değişir.

Williams sendromlu bazı çocuklar düşük doğum ağırlığına sahip olabilir, yetersiz beslenebilir ve kilo alıp beklenen hızda büyümeyebilir (gelişememe). Kusma, öğürme, ishal ve kabızlık gibi belirtiler bebeklik döneminde sık görülür. Etkilenen bazı bebeklerin kanlarında yüksek kalsiyum seviyeleri (hiperkalsemi) olabilir, bu da iştah kaybına, sinirliliğe, konfüzyona, halsizliğe, kolay yorulmaya ve/veya karın ve kas ağrısına yol açar. Kalsiyum seviyeleri genellikle 12 aylıkken normale döner. Bununla birlikte, bazı durumlarda hiperkalsemi yetişkinliğe kadar sürebilir. Yaşamın ilk dört yılında lineer büyüme gecikebilir. Bununla birlikte, büyüme atakları genellikle beş ila 10 yaşları arasında ortaya çıkar. Williams sendromlu çoğu insan, yetişkinlik yıllarında ortalama boydan daha kısadır.

Williams sendromlu yenidoğanlar, alışılmadık derecede küçük bir kafa (mikrosefali), dolgun yanaklar, anormal derecede geniş bir alın, göz ve dudak çevresinde şişlik, çökük burun köprüsü, geniş burun ve/veya alışılmadık şekilde geniş ve belirgin açık ağız. Ek özellikler arasında, gözlerin iç köşelerinde dikey bir deri kıvrımı (epikantal kıvrımlar), küçük sivri bir çene, kepçe kulaklar ve/veya üst dudağın ortasında alışılmadık derecede uzun dikey bir oluk (filtrum) yer alabilir. Williams Sendromlu bazı bebeklerde, hatalı biçimlendirilmiş dişler (yani, hipoplastik emaye), küçük dişler (mikrodonti) ve düzgün bir şekilde birleşmeyen üst ve alt dişler (maloklüzyon) dahil olmak üzere diş anormallikleri olabilir.

Bu bozukluğu olan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde gözün irisinde yıldız benzeri (yıldız) bir model görülebilir. En çok mavi veya yeşil gözlü bebeklerde belirgindir. Koyu renk gözlü çocuklarda bu örüntüyü görmek daha zor olabilir veya hiç olmayabilir. Etkilenen bebekler ayrıca gözlerde içe kayma (ezotropya) ve ileri görüşlülük (hipermetrop) yaşayabilir.

Williams sendromlu çocuklar sese karşı son derece hassastır ve alışılmadık derecede yüksek veya tiz seslere (hiperakuzi) aşırı tepki verebilir. Kronik orta kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı) sıklıkla mevcuttur.

Motor gelişim (örn. oturma ve yürüme) ve/veya kaba ve ince motor beceriler (örn. bir nesneyi kaldırma) gecikebilir. Bu bozukluğa sahip çocuklarda ikincil cinsel özelliklerin (örn. kasık kılları ve koltuk altı kılları) gelişimi erken (erken ergenlik) ortaya çıkabilir. Williams sendromlu kadınlarda meme gelişimi ve adet kanaması beklenenden daha erken gerçekleşebilir. Bu bozukluğa sahip bireyler ayrıca alışılmadık derecede boğuk bir sese sahip olabilir.

Doğuştan kalp kusurları (KKH), Williams sendromlu çocukların yaklaşık yüzde 75’inde görülür. En sık görülen kusur, aortun aort kapağının üzerinde daralması ile karakterize edilen bir durum olan supravalvar aort stenozudur. Aort damar sisteminin ana arteridir. Kan, kalbin sol karıncığından aort kapağından geçerek aorta geçer. Supravalvar aort stenozunda, aort kapağının üzerindeki alan alışılmadık şekilde daralır. Semptomlar yorgunluk, göğüste ağrı, baş dönmesi, olağandışı kalp sesleri (üfürümler) ve/veya geçici bilinç kaybı (senkop) içerebilir. Aortun daralma miktarı, etkilenen bireyler arasında değişebilir.

Williams sendromuyla ilişkili ek doğuştan kalp kusurları, pulmoner arter stenozu ve/veya septal kusurları içerebilir. (Bu kalp kusurları hakkında daha fazla bilgi için bu raporun İlgili Bozukluklar bölümüne bakın.) Bu bozukluğu olan erişkinlerde anormal derecede yüksek kan basıncı (hipertansiyon) da yaygındır.

Williams sendromlu çocuklar tipik olarak arkadaş canlısı, dışa dönük ve/veya konuşkan bir kişiliğe sahiptir. Bu bozukluğa sahip bazı çocuklarda dilin uygun kullanımı ve sözcük dağarcığı olağan dışı bir şekilde artabilir. Hafif ila orta derecede zeka geriliği meydana gelebilir. Bununla birlikte, bazı çocuklar ciddi öğrenme güçlüğü çeken ortalama zekaya sahiptir. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu da yaygındır, ancak etkilenen bireylerin çoğu iyi bir uzun süreli belleğe sahiptir. Etkilenen bazı bireylerde görsel zorluklar olabilir; bir resmi bir bütün olarak görmek yerine parçalara ayırma eğiliminde olabilirler.

Williams sendromlu daha büyük çocuklar ve yetişkinler, hareket alanlarını sınırlayan ilerleyici eklem problemleri geliştirebilir. Omurganın geriye (lordoz), önden arkaya (kifoz) ve yan yana (skolyoz) eğriliği gibi iskeletsel anormallikler de mevcut olabilir. Etkilenen bazı kişilerde göğüs kemiği çöküklüğü (pectus excavatum) ve ayak başparmağının diğer ayak parmaklarına doğru içe dönmesi (halluks valgus) olabilir. İskelet ve eklem anormallikleri, anormal bir yürüme şekline (garip yürüyüş) neden olabilir. Etkilenen bireyler yaşlandıkça iskelet anormallikleri daha da kötüleşebilir.

Williams sendromlu bazı kişilerde böbrek (böbrek) anormallikleri, kronik idrar yolu enfeksiyonları, az gelişmiş (hipoplastik) tiroid bezi ve göbek veya kasık fıtıkları gibi ek anormallikler ortaya çıkabilir.

Nedenleri

Williams sendromu vakalarının çoğu, bilinmeyen nedenlerle kendiliğinden (ara sıra) ortaya çıkıyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, bozukluğun bazı ailesel vakaları da bildirilmiştir. Devam eden araştırmalar, sporadik ve ailesel Williams sendromunun, kromozom 7’nin (7q11.23) uzun kolunda (q) bulunan bitişik genlerden (bitişik genler) genetik materyalin silinmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu kromozomal bölge, “Williams-Beuren Sendromu kromozom bölgesi 1” (WBSCR1) olarak adlandırılmıştır.

İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılmıştır ve erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu ve dişilerde iki X kromozomu içeren ek bir 23. cinsiyet kromozom çifti vardır. Her kromozomun “p” olarak adlandırılan kısa bir kolu ve “q” olarak adlandırılan uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin, “kromozom 11p13”, 11. kromozomun kısa kolundaki 13. bandı ifade eder. Numaralı bantlar, her bir kromozomda bulunan binlerce genin konumunu belirtir.

Araştırmacılara göre, 7q11.23 kromozomal bölgesindeki 28 gen, ELN (elastin) geni, LIMK1 (veya LIM kinaz-1) geni ve RFC2 (replikasyon faktörü C) olarak bilinenler dahil olmak üzere Williams sendromunda nedensel bir rol oynayabilir. , alt birim 2) geni. LIMK1 geninin, Williams sendromuyla ilişkili görsel-uzaysal problemlerle ilgili olduğuna inanılıyor.

Ailesel vakalarda, Williams sendromu otozomal dominant bir özellik olarak kalıtılır. Genetik hastalıklar, biri babadan diğeri anneden alınan iki gen tarafından belirlenir. Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyası gerekli olduğunda ortaya çıkar. Anormal gen, her iki ebeveynden de kalıtsal olabilir veya etkilenen bireyde yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavruya geçme riski, ortaya çıkan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın her gebelik için %50’dir.

Bazı Williams sendromu vakalarıyla ilişkili olan hiperkalsemi, D vitaminine karşı anormal bir duyarlılık nedeniyle ortaya çıkabilir.

Teşhisi

Williams sendromunun teşhisi, ayrıntılı bir hasta öyküsü ve kandaki yüksek kalsiyum seviyelerini tespit edebilen özel kan testleri içeren kapsamlı bir klinik değerlendirme ile doğrulanabilir. Floresan in situ hibridizasyon [FISH] olarak bilinen başka bir test, kromozom 7’de bir elastin geninin silinmesinin mevcut olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu silme işleminin Williams Sendromlu bireylerin çoğunda meydana geldiğine inanılmaktadır.

Tedavisi

Kanlarında yüksek kalsiyum seviyeleri olan Williams sendromlu bebekler, D vitamini alımını kısıtlayan bir diyete yerleştirilebilir. Kalsiyum alımı da kısıtlanabilir. Şiddetli hiperkalsemisi olan çocuklar için geçici olarak bir kortikosteroid ilaçla (örn. prednizon) tedavi düşünülebilir. Yaklaşık 12 aylıktan sonra, tedavi edilmemiş bebeklerde bile kalsiyum seviyeleri tipik olarak normale döner. Williams Sendromlu çocukların da endokrin hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir hekim (endokrinolog) tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Kalp kusurlarıyla ilgili semptomları olan etkilenen çocuklar, bu nadir doğuştan kalp rahatsızlıklarına aşina olan bir hastanede kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmelidir. Konjenital kalp kusurlarının ciddiyetini ve tam yerini belirlemek için özel testler yapılabilir (örn. EKG, ekokardiyogram veya kardiyak kateterizasyon). Ciddi kalp kusurları olan Williams Sendromlu bazı çocuklar, kusuru onarmak için cerrahi tedavi gerektirebilir.

Gelişimsel engelli çocuklara yönelik merkezler ve okullardaki özel eğitim hizmetleri, Williams sendromlu çocukların kişisel potansiyellerine ulaşmaları için faydalı olabilir. Konuşma ve dil terapisi, mesleki ve fizik tedavi, sosyal hizmetler ve/veya mesleki eğitim dahil olmak üzere destekleyici bir ekip yaklaşımı da yardımcı olabilir. Müzik terapisinin, Williams sendromlu bireylerde gelişmiş öğrenme ve kaygıdan kurtulma sağladığı kanıtlanmadığı düşünülerek savunulmuştur. Williams sendromlu kişiler ve aileleri için faydalı olabilir. Diğer tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Emziren annenin uzak durması gereken besinler neler?

Çiğ sarımsak, soğan, yeşil soğan, çiğ kabak, kavun gibi çok gaz yapan yiyecekler de mümkün olduğunca az tüketilmeli. Çok fazla çay, kahve içmek de sütün kalitesine olumsuz etki edebileceğinden ve annenin uyku kalitesini düşüreceğinden tercih edilmemeli. Bu süreçte sigara alkol gibi ürünlerden de mutlaka kaçınmalı.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.