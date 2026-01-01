  • İSTANBUL
Epilepsi hastası için büyük fedakarlık! Kar engel olunca yürüdüler
Yaşam

Epilepsi hastası için büyük fedakarlık! Kar engel olunca yürüdüler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Epilepsi hastası için büyük fedakarlık! Kar engel olunca yürüdüler

Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde kriz geçiren 19 yaşındaki hasta, UMKE ekiplerinin zorlu yürüyüşüyle hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde kardan dolayı yolu kapanan köyde epilepsi kriz geçiren Halil Göngör’e (19) UMKE ekipleri, 1 kilometre yürüyerek ulaştı. Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Söğütlü Taşbaşı köyünde yaşayan epilepsi hastası Halil Güngör’ün kiriz geçirmesiyle ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

Yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısıyla hastaya ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, hastanın evine 1 kilometre kala araçlarıyla kara saplandı.

 

Yaya olarak devam eden ekipler, 1 kilometre yürüyerek hastaya ulaştı.

 

Vatandaşların da desteği ile UMKE ekipleri, hastayı yaya olarak taşıyıp ekip aracına getirdi. Sonrasında ambulansa ulaştırılan hasta, Nizip Devlet Hastanesi’ne getirildi.

 

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Halil Güngör, kendisini zorlu hava şartlarında yaya olarak ve ambulansa götüren ekiplere teşekkür etti.

 

