  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Williams F1 Takımı Dorilton Capital'a satıldı
Spor

Williams F1 Takımı Dorilton Capital'a satıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:20:59 -
Williams F1 Takımı Dorilton Capital'a satıldı

İSTANBUL (AA) - Formula 1'in köklü takımlarından Williams, ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satıldı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, satış kararının takım kurucusu Frank Williams dahil bütün Williams Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oy birliğiyle alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Dorilton Capital'ın esnek ve sabırlı bir yatırım tarzı ile şirketler kurma ve geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğu, Williams'ın mirasını ve kültürünü korumanın öneminin farkında olduğu belirtildi.

Takımın Williams adı altında yarışmaya devam edeceği ve Dorilton Capital'ın ekip çalışanlarını değiştirme planı olmadığı vurgulandı.

Son 3 sezonda başarısız performans gösteren Williams Grand Prix Holding (WGPH) yönetimindeki F1 takımı, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından sonra ekonomik açıdan zor günler yaşamıştı.

Hisseleri Frankfurt Borsası'nda işlem gören WGPH'nin mayıs ayında açıkladığı 2019 yılı finansal raporuna göre şirket geliri önceki yıla kıyasla 16,3 milyon azalarak 160,2 milyon sterline düşmüş, 2018'de 12,9 milyon olan kar ise geçen yıl 13 milyon sterlin zarara dönmüştü.

1977'de Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi...
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı