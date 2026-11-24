William ve Kate’nin kır evine hırsız girdi! Kraliyet çiftinin evinde 2 gözaltı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton’ın kır evine hırsız girdi. İngiliz polisi, kraliyet arazisine sızan 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'ndeki Anmer Hall kır evi, pazartesi akşamı hırsızların hedefi oldu. Norfolk Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Prens William ve Prenses Kate Middleton'a İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011'de düğün hediyesi olarak hediye edilen kır evine ihbar üzerine polis sevk edildiği, olay sırasında mülkün boş olduğu ifade edildi.Hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Prensi William ve eşi Kate kır evini tatillerde kısa süreli olarak kullanıyor.