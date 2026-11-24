Erciyes’te kış yüzünü gösterdi! Kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’de şehir merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü. Erciyes Kayak Merkezi’nde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kayseri’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Erciyes Kayak Merkezi’ni beyaza çevirdi.
Şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı. Bu yerlerden biri olan Erciyes Dağı da kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.