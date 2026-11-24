Türkiye'de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 632 şüpheli hakkında işlem yapılırken 91 şirkete kayyım atandı. Mağduriyetlerin giderilmesi için sürdürülen tasfiye sürecinde ise 161 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Türkiye'de sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan yatırım fonu soruşturmaları ve tasfiye çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

Bir taraftan sorumluların tespiti ve hukuka aykırı yollarla elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının geri kazanılması için adli süreçler yürütülürken diğer taraftan yatırımcıların alacaklarının karşılanması amacıyla ödeme işlemleri sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan incelemeler kapsamında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler de gündeme geldi.

632 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 22 Kasım'da paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmalarında 632 şüpheli bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Ayrıca 551 gerçek kişi ile 181 tüzel kişinin mal varlıklarına el konuldu ve banka hesapları donduruldu.

Şüphelilere ait olduğu belirtilen 1.867 kara aracı, 4 hava aracı ve 3 deniz aracı hakkında el koyma kararı verilirken 378 taşınmaz ile 307 şirketin ortaklık payı da tedbir kapsamına alındı.

Yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen varlıklar için de harekete geçildi. Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan yaklaşık 13 milyar lira karşılığı yabancı para cinsinden varlık donduruldu.

Söz konusu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için uluslararası adli yardımlaşma işlemleri başlatıldı.

44,58 MİLYAR LİRA GERİ KAZANILDI

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de yatırım fonlarından hukuka aykırı yollarla çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların geri kazanılması oluşturuyor.

Adalet Bakanı Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.

Yurt dışına çıkarılan varlıkların takibi ve sorumluların mal varlıklarına yönelik işlemler de devam ediyor. Soruşturma kapsamında gönüllü iade yapılmasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı, yeni deliller ve para hareketlerinin incelenmesinin sürdürüleceği bildirildi.

455 BİN YATIRIMCIYA 161 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Adli soruşturmalar devam ederken yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürütülen tasfiye sürecinde de önemli bir aşamaya gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 15 Kasım'da açıkladığı verilere göre, tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonunun 119'unda toplam 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar lira ödeme yapıldı.

Toplam 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu süreçte 371 bin 21 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığı bildirildi. Böylece yatırımcıların yüzde 81,4'ünün net yatırım tutarının veya anapara olarak ifade edilen tutarının tamamı karşılanmış oldu.

Ayrıca 444 bin 987 yatırımcıya en az bir ödeme gerçekleştirildi. Tasfiye sürecindeki fonların 110'unda 1 milyon liraya kadar ara ödeme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Ödemelerin kaynağı konusunda ise kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığı vurgulandı. Ödemelerin fonların kendi mal varlıkları, gönüllü iadeler, el konulan varlıklar ve sorumlulardan geri kazanılan değerler üzerinden karşılandığı bildirildi.

7596 SAYILI KANUN İLE YENİ DÜZENLEME

Fon tasfiye sürecinin hukuki altyapısı da yeniden düzenlendi. 27 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7596 sayılı Kanun ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının mal varlıklarından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve fon zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle tasfiye tamamlanmadan yatırımcılara ara ödeme yapılmasının önü açılırken, küçük yatırımcıların korunmasına yönelik öncelik mekanizmaları da getirildi.

Fon zararlarının sorumlulardan tahsili ve geri kazanılan değerlerin yatırımcılara aktarılması için yasal zemin oluşturuldu.