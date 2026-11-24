Mercek bulutu nedir? Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, genellikle 2 bin ile 5 bin metre arasındaki yüksekliklerde oluşuyor. Güçlü hava akımları dağ veya sıradağ gibi bir engelle karşılaştığında yükseliyor, engeli aştıktan sonra ise dalgalı bir hareket izliyor.