Van semalarında görenleri şaşırtan manzara! UFO’yu andıran bulut ortaya çıktı
Van’da kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba’dan görülen çok katmanlı mercek bulutu dikkat çekti.
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Van’da kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba’dan görülen çok katmanlı mercek bulutu dikkat çekti.
Van semalarında oluşan sıra dışı bulut yapısı görenlerin ilgisini çekti. Dağlık alanların üzerinde beliren ve UFO’yu andıran mercek bulutu, kentin birçok noktasından izlendi.
Çok katmanlı bulut; Van kent merkezinin yanı sıra Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinden de görüldü. Gökyüzünde belirgin bir tabaka halinde duran oluşum, ortaya çıkardığı manzarayla dikkat çekti.
Mercek bulutu nedir? Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, genellikle 2 bin ile 5 bin metre arasındaki yüksekliklerde oluşuyor. Güçlü hava akımları dağ veya sıradağ gibi bir engelle karşılaştığında yükseliyor, engeli aştıktan sonra ise dalgalı bir hareket izliyor.
Mercek bulutları, bu hava dalgalarının sıcaklığının en düşük olduğu tepe noktalarında meydana geliyor. Bulutu oluşturan hava hızla hareket etmesine rağmen bulut uzun süre aynı yerde asılı kalıyormuş gibi görünebiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre mercek bulutları, engebeli arazilerde rüzgâr dalgalanmalarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle fön rüzgarlarının etkili olduğu dağlık bölgelerde görülme ihtimali artıyor. (Fotoğraflar: AA)
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