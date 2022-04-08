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Medya Will Smith Oscar'dan 10 yıl men edildi
Medya

Will Smith Oscar'dan 10 yıl men edildi

Ünlü aktör Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:01:00 - 2022-04-08 23:08:29
Will Smith Oscar'dan 10 yıl men edildi

Ünlü aktör Will Smith, 94. Oscar ödül töreninde eşiyle ilgili şaka yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.

Ünlü aktör Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

"En İyi Belgesel" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un "GI Jane" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve "devam filminde oynamasını" önererek şaka yapmıştı.

Smith sosyal medyadan da özür dilemişti.

Oscar töreninde Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokatın yankıları sürerken Smith'in tutuklanmaktan Rock sayesinde kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Oscar'ın yapımcısı Will Packer "Los Angeles polisi, Chris Rock'ı tokatladıktan sonra Will Smith'i tutuklamaya hazırdı, ancak Rock suçlamada bulunmayı reddettiği için bunu yapamadı." demişti.

 

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