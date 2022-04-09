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Medya Will Smith ceza mı aldı? Will Smith tokat cezası ne oldu?
Medya

Will Smith ceza mı aldı? Will Smith tokat cezası ne oldu?

Oscar Ödül törenleri sırasında oyuncu Will Smith, eşinin hastalığını espri konusu yapan gecenin sunucusu Chris Rock'i tokatlamıştı. Bu olayın cezası ise merak ediliyordu. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, Will Smith ceza alacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:58:00 -
Will Smith ceza mı aldı? Will Smith tokat cezası ne oldu?

Oscar Ödül törenine damgasını vuran Will Smith- Chris Rock olayında ceza belli oldu. Peki, Will Smith ne cezası aldı?

Will Smith ceza mı aldı? Will Smith tokat cezası ne oldu?

Akademi Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, “94. Oscar ödül töreni, Bay Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarla gölgelendi.” denildi.

Açıklamada, Smith’in 10 yıl boyunca Akademi'nin etkinliklerine katılmasının yasaklandığı belirtilerek, tören gecesi Smith’in tavrına karşılık uygun adım atılamadığı ve salonda kalmasına izin verildiği için de özür dilendi.

Smith’in o gece aldığı ödülün geri alınıp alınmayacağı veya 10 yıl boyunca Oscar’a aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda ise bir detay verilmedi.

Akademinin kararına karşı açıklama yapan Will Smith de “Akademi’nin kararına saygılıyım, kabul ediyorum.” ifadesini kullandı.

Will Smith, Chris Rock olayı nedir?

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin ertesi günü yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Smith, daha sonra Akademi'den istifa etmişti.

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