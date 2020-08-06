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Teknoloji

Whatsapp'tan yeni özellik! Yanlış bilgilerin yayılması önlenecek

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir özellik yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 04:51:00 -
Whatsapp'tan yeni özellik! Yanlış bilgilerin yayılması önlenecek

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla kullanıcıların, paylaşılan bilgileri internet ortamında teyit edebilecekleri yeni bir özellik yayınladı.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, büyüteç şeklinde görülen bir simge ile birlikte viral olarak yayılmaya başlayan mesajların doğruluğunu teyit etmek için ilgili web sonuçlarına ulaşabilecek. Bu sayede kullanıcılar, kendilerine gönderilen içeriğin doğruluğunu internet ortamında teyit edebilecek.

Henüz İtalya, Brezilya ABD, İrlanda, İngiltere, İspanya ve Meksika'da kullanılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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