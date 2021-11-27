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Teknoloji WhatsApp’tan yeni özellik!
Teknoloji

WhatsApp’tan yeni özellik!

WhatsApp android kullanıcılarına özel kişilerinize ve gruplara çıkartmalar iletmek için yeni bir yol yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 03:07:00 - 2021-11-27 03:14:34
WhatsApp’tan yeni özellik!

WhatsApp bugün Android’deki beta kullanıcıları için bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, uygulamadaki çıkartmalar özelliğine bir işlev daha katıyor.

WhatsApp son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı içinde bir yenilik geliyor.

Çıkartma yönlendirme

Eğer çıkartmaları telefonunuza kaydetmek istemiyorsanız çıkartma yönlendirme epey işinize yarayabilir. Belki de fark edemeyeceğiniz kadar basit bir yenilik olsa da bu özellik sayesinde bir konuşmadaki kaydetmek istemediğiniz çıkartmayı başkasına gönderebilirsiniz. Bu özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor. Betayı yükleyen herkes bu özelliği deneyimleyebilir.

Whatsapp Çıkartma (Sticker)

Whatsapp'ın çıkartma özelliği kısa süre içerisinde kullanıcıların favori olarak tanımladığı özelliklerden biri olmayı başardı. Mevcutta cok fazla çıkartma paketi olmasa da kendi oluşturduğunuz çıkartmaları arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Android ve iOS'ta kendi çıkartmalarınızı oluşturabilmek için 3.parti uygulamalar kullanmak zorunda olsanızda masaüstü platformunda bu durum daha kolay olabiliyor.

WhatsApp, bu haftanın başına kadar kendi çıkartmalarımızı oluşturmamıza izin vermiyordu. Bizi üçüncü taraf uygulamalar kullanmaya yönlendiriyordu fakat bu durum masaüstünde değişti. Yayınlanan güncelleme ile artık WhatsApp’ın masaüstü uygulaması içerisinden kendi çıkartmanızı oluşturmanız mümkün.

Yeni özelliğin android beta test kullanıcıları ve en son WhatsApp Web Sürümünü kullanan kullanıcılar için mevcut olduğunu unutmayın.

Bu kısayol özelliği, iOS kullanıcılarına henüz sunulmadı.

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