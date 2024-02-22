Whatsapp'tan yeni güncelleme projeleri: Kanallar'a ekleniyor! 'Önce Hadi Bi' izin al! Bu sefer destek devrede

WhatsApp son dönemde uygulamaya getirdiği yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı ve uygulamanın son özelliklerinden biri olan Kanallar için şimdi oldukça kullanışlı ve önemli bir özellik daha geliyor.

Android için WhatsApp beta 2.24.4.17 güncellemesiyle birlikte WhatsApp'ın Kanallar'daki tepkileri devre dışı bırakma özelliğini kullanıma sunduğu duyurulmuştu. Bu özellik sayesinde, kanal sahipleri kanallarında daha metin bir iletişim ortamı sağlayabiliyor ve tartışmaların her zaman konu üzerinde kalmasını ve gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmasını sağlayabiliyor.

WhatsApp Kanallar'a Tepkileri Devre Dışı Bırakma Özelliği GeliyorTestFlight uygulamasında bulunan iOS için en son WhatsApp beta 24.4.10.74 güncellemesini yükledikten sonra WhatsApp'ın bazı beta test kullanıcılarına tıpkı Android'de olduğu gibi kanal tepkilerini devre dışı bırakma özelliğini sunduğu keşfedildi.

Ekteki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi iOS uygulamasındaki bazı beta test kullanıcıları artık kanallarında kanal tepkilerini devre dışı bırakma özelliğini deneyebilirler.

Gerekli testler tamamlandığında tüm platformlarda kullanıma sunulacak olan bu yeni özellik sonrasında tepkiler tüm kanallar için varsayılan olarak her zaman etkin olacak. Kanal sahipleri güncellemenin ardından diledikleri gibi tepkileri etkinleştirebilecek ve pasifleştirebilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dijital iletişim dünyasının vazgeçilmez uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı mahremiyetini bir adım öteye taşıyacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Meta * 'nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin alınmasını önlemeyi amaçlayan yeni bir özellik geliştirmekte. Özellikle dolandırıcılık, taklit ve taciz vakalarına karşı bir önlem olarak görülen bu adım, WhatsApp'ın gizlilik politikalarındaki kararlı duruşunu pekiştiriyor.

WhatsApp'ta Yeni Gizlilik Önlemleri Devrede

WhatsApp, hem Android * hem de iOS * platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni özellikler üzerinde titizlikle çalışıyor. Gizliliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren WhatsApp, son dönemdeki testlerinde kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntülerini alınamaz hâle getirecek bir güncelleme üzerinde yoğunlaştı. Android'in en son WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uygulama içindeki gizlilik ayarlarına entegre edilecektir.

Profil Fotoğrafları Daha Güvende

Müşteri geri bildirimlerini dikkate alan ve onları koruma altına alma konusunda yeni adımlar atan WhatsApp, yaklaşık beş yıl önce başlattığı profil fotoğrafı koruma stratejisinin üzerine yeni bir katman ekliyor. Kullanıcıların bilgilerinin kötü niyetli kişilere karşı korunması adına, şimdi de profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınması önleniyor. Bu yeni özelliğin etkinleştirilmesiyle beraber, uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak ve kullanıcılar bir bildirim ile durumdan haberdar edilecekler.

Kullanıcılar Ne Zaman Bu Özellikten Yararlanabilecek?

WhatsApp'ın bu yeni gizlilik özelliği şu an için sadece beta sürümünde test ediliyor ve genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş güncellemelerin yayınlanma süreci göz önüne alındığında, bu özelliğin de yakın bir gelecekte tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Gizlilik ayarlarına odaklanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar sosyal medya ortamında daha güvenli bir deneyim kazanacaklar.

WhatsApp Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

WhatsApp, son dönemde giriştiği gizlilik ve güvenlik yenilikleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi sürdürüyor. Ekran görüntüsü önlem özelliği, platformun daha önce uygulamaya koyduğu ve kullanıcıların birbirlerinin profil fotoğraflarını kaydedememelerini sağlayan engelleme özelliğinin bir devamı niteliğinde. Şirket, bu tip özelliklerle kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının istenmeyen ellere düşmesinin önüne geçilmesini hedefliyor. Özellikle kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve taciz gibi olumsuz durumlar düşünüldüğünde, WhatsApp'ın bu yeni adımı önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcılarından gelen talepler ve piyasadaki güvenlik gereksinimleri doğrultusunda yenilikler sunan WhatsApp, iletişim teknolojilerinde güvenlik ve mahremiyetin öncüsü olmaya devam ediyor. Hem kendini sürekli güncelleyen yapısı hem de gizlilik konusundaki hassasiyetiyle WhatsApp'ın gelecek vaat eden bu yeniliği, kullanıcıların güvenliği için ne kadar ileri gidebileceğinin açık bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.