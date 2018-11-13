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WhatsApp'tan uyarı geldi: Otomatik olarak silinecek

WhatsApp milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 14:15
WhatsApp'tan uyarı geldi: Otomatik olarak silinecek

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldığı karar ile gündemde.

WhatsApp, verilerini son bir yıl içinde bulut servisi Google Drive'a aktarmayan kullanıcılarının verilerini otomatik olarak sileceğini duyurdu.

YÜKLENEN VERİLER KORUNMUYOR

WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu.

Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:15
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  3. Google Drive
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