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Teknoloji WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılarına özel bilgilendirme
Teknoloji

WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılarına özel bilgilendirme

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını görmediğini yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:14:00 - 2021-01-15 11:50:11
WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılarına özel bilgilendirme

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı.

Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

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Yorumlar

sukru

Ben çoktan sildim gitti.Dünyada kendini bulunmaz nimet zanneti galiba.
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Vatandas

Al başına çal kapatıyoruz watsabı iki yüzlüer
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