WhatsApp'tan merakla beklenen yeni özellik: Tüm kullanıcılarına gönderdi!

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, yıllardır beklenen yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılarına 'Gönderilmiş mesajlarınızı düzenleyin' başlıklı bir mesaj gönderen WhatsApp, şu ifadelere yer verdi: "Mesajı yazarken küçük bir hata mı yaptınız? Hiç önemli değil. Bundan böyle bir hatayı düzeltmek, bir ifade simgesini değiştirmek veya benzer bir şey yapmak istediğinizde, gönderdikten sonraki 15 dakika içerisinde mesajlarınızı düzenleyebilirsiniz."

WHATSAPP'TA MESAJ DÜZENLEME NASIL YAPILIR? Mesajın detayında WhatsApp'ta mesaj düzenleme özelliği ise, şöyle anlatıldı:

"Mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz mesaj sohbetteki herkes için güncellenir. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında 'düzenlenmiş' ifadesini görürsünüz.

WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullanmıyorsanız 'Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi' mesajını görürsünüz. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanızı güncelleyin."

WEB VE MASAÜSTÜ WHATSAPP MESAJLARI DÜZENLEME

1-İmlecinizi düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine getirip Menü > Mesajı düzenle’ye tıklayın,

2- Mesajınızı düzenleyin,

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3- Güncellemeniz bittiğinde onay işaretine tıklayın

iPHONE WHATSAPP MESAJLARI DÜZENLEME

1-Güncellemek istediğiniz mesajı uzun süre basılı tutun, ardından Düzenle’ye dokunun,

2- Mesajınızı düzenleyin,

3- Güncellemeniz bitince onay işaretine dokunun.