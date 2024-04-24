WhatsApp’tan Devrim Niteliğinde Yenilik: İnternetsiz Sohbet!

WhatsApp, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan dosyaları paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “Yakındaki Kişiler” adı verilen bu özellik, kullanıcıların çevrimdışıyken dahi belgeler, medya dosyaları ve diğer türdeki içerikleri yakınlarındaki diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşmalarını mümkün kılacak.

Nasıl Çalışır?

“Yakındaki Kişiler” özelliği, Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazlar arası dosya transferini gerçekleştiriyor. Bu sayede, internet bağlantısının olmadığı durumlarda bile dosya alışverişi yapılabilir. Özellik, Android’in “Nearby Share” ve Apple’ın “AirDrop” özelliklerine benzer şekilde işliyor.

Gizlilik ve Güvenlik

WhatsApp, bu yeni özelliğin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve kullanıcıların telefon numaralarının transfer sürecinde gizli tutulacağını belirtiyor. Bu, kullanıcıların gizliliğinin korunmasına yardımcı olurken, dosyaların güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

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Kullanım Adımları

Kullanıcılar, özelliği kullanabilmek için gerekli izinleri vermek zorunda. Bu izinler, medya erişimi, Bluetooth üzerinden cihazları bulma ve bağlanma, ve konum erişimini içeriyor. “Yakındaki Kişiler” seçeneği, WhatsApp ayarlar menüsünde bulunabilir ve etkinleştirildikten sonra, kullanıcılar yakınlarındaki cihazları aramaya başlayabilir.

Kullanılabilirlik

Bu özellik şu anda sadece Android beta sürümünde mevcut ve geliştirme aşamasında. WhatsApp, özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı veya iOS platformuna gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

WhatsApp’ın “Yakındaki Kişiler” özelliği, kullanıcıların internete erişimleri olmadığında bile dosya paylaşımı yapabilmeleri için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu özellik, özellikle internet erişiminin sınırlı olduğu durumlarda veya hızlı ve kolay dosya transferi gerektiğinde kullanışlı olabilir.