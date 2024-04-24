  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama! "Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"

Savcı katiline neler dediler neler! Yeniçağcılar şimdi de Yılmaz Güneyci oldu

ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

'Hak hukuk' çığırtkanı CHP'nin belediyesinden fahiş kira zammı! Başkanın haberi yokmuş

Gazze'de bilanço her an daha da artıyor! 'Nüfusun yarısı açlıkla savaşıyor'

Kutsal Emanetleri ahıra atmışlar! Sinirlerinizi hoplatacak video

Ne algı oyunları ne de iftiraları bitiyor! Fonlu medyadan 'Çamur at, izi kalsın' politikasına devam

Aynaya bak utanmaz! Katil Biden Yine 'Soykırım' dedi

'Altın doları tahtından indiriyor!'

Başkan Erdoğan net konuştu: İsrail'le ticari ilişkimiz bitmiştir
Gündem WhatsApp’tan Devrim Niteliğinde Yenilik: İnternetsiz Sohbet!
Gündem

WhatsApp’tan Devrim Niteliğinde Yenilik: İnternetsiz Sohbet!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:36:08 - 2024-04-24 23:36:05
WhatsApp’tan Devrim Niteliğinde Yenilik: İnternetsiz Sohbet!

WhatsApp Çevrimdışı Dosya Paylaşımı Test Ediyor WhatsApp, internet olmadan dosya paylaşımına imkan tanıyan ‘Yakındaki Kişiler’ özelliğini beta sürümünde deniyor. Peki ya nedir bu 'Yakındaki Kişiler Özelliği?'

WhatsApp, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan dosyaları paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “Yakındaki Kişiler” adı verilen bu özellik, kullanıcıların çevrimdışıyken dahi belgeler, medya dosyaları ve diğer türdeki içerikleri yakınlarındaki diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşmalarını mümkün kılacak.

Nasıl Çalışır?

 “Yakındaki Kişiler” özelliği, Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazlar arası dosya transferini gerçekleştiriyor. Bu sayede, internet bağlantısının olmadığı durumlarda bile dosya alışverişi yapılabilir. Özellik, Android’in “Nearby Share” ve Apple’ın “AirDrop” özelliklerine benzer şekilde işliyor.

 

Gizlilik ve Güvenlik

 WhatsApp, bu yeni özelliğin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve kullanıcıların telefon numaralarının transfer sürecinde gizli tutulacağını belirtiyor. Bu, kullanıcıların gizliliğinin korunmasına yardımcı olurken, dosyaların güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanım Adımları 

Kullanıcılar, özelliği kullanabilmek için gerekli izinleri vermek zorunda. Bu izinler, medya erişimi, Bluetooth üzerinden cihazları bulma ve bağlanma, ve konum erişimini içeriyor. “Yakındaki Kişiler” seçeneği, WhatsApp ayarlar menüsünde bulunabilir ve etkinleştirildikten sonra, kullanıcılar yakınlarındaki cihazları aramaya başlayabilir.

Kullanılabilirlik 

Bu özellik şu anda sadece Android beta sürümünde mevcut ve geliştirme aşamasında. WhatsApp, özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı veya iOS platformuna gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

WhatsApp’ın “Yakındaki Kişiler” özelliği, kullanıcıların internete erişimleri olmadığında bile dosya paylaşımı yapabilmeleri için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu özellik, özellikle internet erişiminin sınırlı olduğu durumlarda veya hızlı ve kolay dosya transferi gerektiğinde kullanışlı olabilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23