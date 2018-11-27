WhatsApp'tan devrim gibi yenilik! Yakında başlıyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. Zira WhatsApp‘ın iOS kullanıcıları için sunacağı yeni özellik gün yüzüne çıkartıldı.

Yeni özellikler yolda

Daha önce yaptığı sızıntılar ile tanınan WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, iOS beta 2.18.110.1 sürümü ile birlikte grup görüntülü konuşma özelliği için yeni kullanıcı arayüzü bizlere sunulacak. Paylaşılan görsele baktığımız zaman, grup çağrısı yapacağımız arayüz baştan aşağıya yeniden tasarlanmış durumda. Peki bu yenilik bizlere neler sunacak?

WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu yer alacak.

Detaylar henüz paylaşılmadı

Bu arama butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup görüntülü konuşma başlatabileceksiniz. Henüz bu sistemin nasıl çalışacağı konusunda detaylar paylaşılmış değil. Bildiğiniz gibi WhatsApp gruplarında 50 kişinin üzerinde katılımcıya sahip olabiliyorsunuz.

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil WhatsApp kanadından. Peki ya siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?