WhatsApp'tan bomba bir özellik daha! Artık gönderilen mesajlar...

Özellikle, bu ekran görüntüsü uygulamanın Android sürümü içindi, ancak özellik büyük olasılıkla iOS sürümü için de gönderilecek. Şu an itibariyle bu özelliğin popüler mesajlaşma uygulamasında nasıl çalışacağı bilinmiyor.

Bununla birlikte, bu en çok istenen özelliklerden biri olmuştur ve zaten gönderilmiş olan mesajların düzeltilmesine yardımcı olabilir. Şu anda, kullanıcılar yalnızca yeni bir mesajda açıklama göndererek veya mesajı tamamen silecek ve tekrar başka bir mesaj göndererek mesajlarını düzeltme seçeneğine sahip.

Yeni Düzenle seçeneği, uygulamanın sağ üst köşesinde yer alacak ve belirli bir sohbet balonu seçildikten sonra görünecektir. Bu menü şu anda canlı yapılardaki Kopyala ve Bilgi seçeneklerini barındırıyor. Bu özelliğin WhatsApp uygulaması için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.