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Teknoloji WhatsApp'tan bomba adım! Artık iki gün boyunca...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba adım! Artık iki gün boyunca...

Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok işine yarayan özelliklerden birini geliştirmeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 10:16:00 -
WhatsApp'tan bomba adım! Artık iki gün boyunca...

 

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.

 

Bilindiği gibi gönderilen mesajın karşı taraftan silinmesi için 1 saat 8 dakika 16 saniyelik bir süre bulunuyordu. WhatsApp, aldığı kararla bu süreyi uzatmayı planlıyor.

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın "2.22.15.8" kodlu deneme sürümünde test edilen yeni özellikler, şirketin sevilen bir özelliğini güncellemeye hazırlandığını ortaya çıkardı.

Mesajları sohbet ekranından silmeye olanak tanıyan 'Herkes İçin Sil' özelliğindeki süre sınırının uzatılacağı ifade edildi. Yeni özelliklerin WhatsApp'ta ne zaman yaygın kullanıma açılacağı ise henüz belirtilmedi.

Halihazırda 1 saat 8 dakika 16 saniye ile sınır olan mesaj silme süresi, yakın zamanda 2 gün 12 saate uzayacak.

Böylece WhatsApp, mesaj silme süresi 48 saat ile sınırlı olan Telegram'ı da süre sınırında geride bırakacak. Yeni güncelleme ayrıca, sohbet gruplarında yöneticilere gruptaki başka kullanıcıların mesajlarını silebilme olanağı tanıyacak.

2017'de kullanıma açılmıştı

Öte yandan; WhatsApp, 'Herkes İçin Sil' özelliğini ilk olarak 2017 yılında kullanıma sunmuştu. Yayınlandığı günlerde büyük ses getiren özellik, birçok kullanıcının beğenisini toplamıştı. 

 

Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, hem kişisel sohbetlerinde hem de sohbet gruplarında gönderdikleri mesajları belli bir süre içerisinde silebilmeye başlamıştı.

 

 

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