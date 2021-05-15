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Teknoloji WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması
Teknoloji

WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan tepki çeken güncellemeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 02:20:00 -
WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili açıklama geldi.

WhatsApp’ın açıklamasında “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.

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