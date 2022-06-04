WhatsApp'ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri alınabilecek! WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, ortaya çıkan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Geçen günlerde platformun bir ‘mesaj düzenleme’ özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.

Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ‘Herkesten Sil’ veya ‘Benden Sil’ seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceksiniz.

YAPILAN İŞLEMİ 'GERİ ALMA' BUTONU GELİYOR

WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre WhatsApp, yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.

Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz.

Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ‘Mesaj Silindi’ ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor.

Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak ‘Undo’ (Geri Al) butonunu görülüyor. Bunun Gmail’de yer alan geri alma özelliğine benzediği söylenebilir.

Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabilmesi mümkün. Ancak, geri alma butonunun ‘Herkesten Sil’ özelliği ile silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin ‘Benden Sil’ ile birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor.

Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu; yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini eklemek gerek.

WhatsApp'ta 'alıntı yapma' dönemi

Getirdiği güncellemelerle gündemden düşmeyen WhatsApp'tan bir yenilik daha var. Android platformundaki beta sürümünde alıntı yapma özelliğinin geldiği görüldü.

Anlık mesajlaşma platformunun lideri WhatsApp cephesinde yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz ay masaüstü uygulamasının geldiğini duyurmuştuk. Sonrasında ise görüntülü konuşma ve en son GIF yani hareketli görüntü desteğinin geleceğini belirtmiştik.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde (2.16.118) bir yeniliğin daha geldiği görüldü: Alıntı yapma özelliği. Bu özellik ile birlikte bir kişiyle konuşurken eskiden gönderilen mesajları veya bir başkasının gönderdiği mesajları kopyala yapıştır yapmak yerine doğrudan alıntılayabileceğiz. Böylelikle mesajlar inandırıcılık açısından daha başarılı olacak.

WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz.

WhatsApp Web kullanımı hakkında bilgiler

WhatsApp'a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz. WhatsApp Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web'e veya WhatsApp Web'de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.

WhatsApp Web başka bir WhatsApp hesabı değildir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda WhatsApp kullandığınızda, bu iki cihazda aynı hesaba giriş yapmış olursunuz.

WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web'i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari'nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da:Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry 10'de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.

Sorunsuz bir şekilde çalıştığı cihazlara bakacak olursak, Android, Windows Phone, BlackBerry ve Nokia'nın S60 tabanlı versiyonlarını sıralayabiliriz.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu> WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da:Ayarlar> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler> Menu> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry 10'da: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin> WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin> WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.

NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.

Comodo, dünya çapında 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını yeni bir saldırıya karşı uyardı. Siber suçlular, rasgele kişilerin hedeflendiği bir kimlik avı kampanyası kapsamında resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar göndermeye başladı.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşarak bütün kişisel bilgileri ve dosyaları ele geçiriyor.

Whatsapp'tan gelmiş gibi görünen e-postaya dikkat

Comodo, siber saldırganlara karşı güvenlik çözümleri üretmeye devam ediyor. Comodo Antispam Laboratuvarları (CASL) son olarak, sayıları 900 milyonu aşan WhatsApp kullanıcılarını hedef alan bir saldırıyı tespit etti.

WhatsApp saldırısı; IP, alan adı ve URL analizlerinden yararlanarak ortaya çıkardı. Yeni yöntemde, siber saldırganlar, rastgele kişilerin hedeflendiği kimlik avı (phishing) kampanyası kapsamında, kötü amaçlı yazılımı (malware) yaymak için resmi WhatsApp içeriği gibi görünen sahte e-postalar gönderiyor.

Mesaja tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor.

E-postalar, "WhatsApp" olarak bir şemsiye marka adı altında gizlenmiş şekilde sahte bir adresten geliyor, ama “kimden" kısmına dikkatle bakıldığında e-postanın aslında WhatsApp'tan gelmediği kolayca anlaşılıyor.