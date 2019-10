WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı

WhatsApp Beta sürümü ile aylardır beklenen 'Grup Gizlilik Ayarları' uygulamaya eklendi.

Donanım Günlüğü'nde yer alan habere göre, popüler mesajlaşma ve görüşme uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda grup sohbetleri için gizlilik ayarını kullanıma sunmuştu. Kısa süreliğine kullanımda olan bu özellik aniden kaldırılmıştı. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan grup gizlilik ayarı uygulamaya eklendi.

WhatsApp’ın Android platformunda yer alan Beta sürümü ile gelen bu özellik sayesinde, gruplardaki gizliliğinizi özelleştirebiliyorsunuz. Şu an Android’de kullanılan özelliğin 2019 yılı bitmeden iOS’e de geleceği belirtiliyor.

Grup gizlilik ayarları nasıl kullanılıyor?

WhatsApp Ayarlar‘a gidin.

Android: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar’a dokunun.

iPhone: Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar’a dokunun.

Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin

Herkes: Telefonunuzun kişiler listesinde olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir.

Kişilerim: Sadece telefonunuzun kişiler listesinde bulunan kişiler, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir. Telefonunuzun kişiler listesinde olmayan bir grup yöneticisi sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam’a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Süresi dolmadan önce daveti kabul etmek için üç gününüz olacak.

Hiç kimse: Davet edildiğiniz her bir gruba katılmak için onay vermeniz gerekir. Bir grup yöneticisi sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam’a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Süresi dolmadan önce daveti kabul etmek için üç gününüz olacak.