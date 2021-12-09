  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp'ta yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor
Teknoloji

WhatsApp'ta yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para ile ilgili yeni bir özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:53:00 -
WhatsApp'ta yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor

WhatsApp, platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Meta çatısı altındaki dev platform, son dönemde kullanıcılarının işine yarayabilecek çeşitli özellikler eklemek için kollarını sıvamış gibi bir görüntü çiziyor. iOS ve Android cihazların önemli bir kısmında yüklü bulunan WhatsApp şimdi ise attığı kripto para adımı ile gündemde.

WhatsApp'ın kripto para adımı ilk etapta ABD'deki "sınırlı sayıda" kullanıcıyı ilgilendiriyor. Çünkü şirket, ülkede sınırlı sayıda kişinin kripto para birimi kullanarak bir sohbet içinden para gönderip almasını sağlayan yeni bir pilot uygulama başlatmış durumda. Bu özellik, Meta'nın daha önce pilot olarak başlattığı dijital cüzdanı Novi tarafından destekleniyor. Ödemeler ise ABD dolarına sabitlenmiş olan Pax Dollars (USDP) ile yapılıyor.

Novi'nin başkanı Stephane Kasriel ve WhatsApp'tan Will Cathcart söz konusu kripto para adımını resmen duyuran isimler oldu.

Yeni özellik

Novi'nin web sitesine göre, bu özellik WhatsApp'ta bir ek dosya göndermek gibi çalışıyor. Özelliğe Android'deki ataş simgesi veya iOS'taki "+" simgesi aracılığıyla erişiliyor ve ardından çıkan menüden "Ödeme" (Payment) seçilerek söz konusu özellik kullanılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle duyurdular: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor
Dünya

Böyle duyurdular: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor

Türkiye'nin BAE ve Katar ile yeni anlaşmalara imza ataması sonrası El-Kuds gazetesinden çarpıcı bir analiz geldi.
Bir ülke sigarayı yasaklıyor
Dünya

Bir ülke sigarayı yasaklıyor

Güney Büyük Okyanus'ta yer alan ülke olan Yeni Zelanda, sigarayı yasaklamaya hazırlanıyor.
Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Araştırmacı yazar Ali Bektan, her deprem sonrası gündeme gelen HAARP teknolojisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay