Çocukların futbol azmi: Taş parkeye halı serip saha kurdular!

Baransel, çocuklardan Ömer Arif İşçi'nin sosyal medyadan kendisine ulaştığını söyledi. Çocukların talebi üzerine harekete geçtiğini anlatan Baransel, şunları dile getirdi: "Bizim de 'Topu Olmayan Çocuk Kalmasın' Projemiz var. Köylere, ilçelere ve şehirlere gidiyoruz. Bana gelen videoda çocuklar, halının üzerinde patlak topla oynuyorlardı. Çocukların hayallerini ve çabalarını gördüm. Çocukları tek bırakmak istemedim. Ömer gibi çocukların her zaman yanında olacağım. 2030 yılına kadar bu projeyi elimden geldiği ve gücümün yettiği kadar devam ettireceğim. Amacım, çocukların tablet ve telefondan uzak durmaları. Bütün çocuklarımızı spora yönlendirmemiz lazım. Buraya bir top bırakmaya gelmedim. Çocukların hayallerine sahip çıkmaya geldim." Mahalle Muhtarı Murat İşçi de çocukların top oynarken yaralandıklarını ifade ederek, "Yaralanan çocukları hastaneye götürüyorduk. Oğlum geldi, 'Buraya halı sersek' dedi. Sonra köyü tek tek dolaştık, çocuklarla halı topladık. Mehmet Bey'e ulaştık. Top istedik. O da top ve bebeklerle köyümüze geldi." dedi.