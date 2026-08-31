Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada ülkesinin İsrail'e verdiği destekle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merz, "Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başardığımız en muhteşem şeylerden biri. Orada yaşanan korkunç olayların ardından İsrail'in Almanya’ya el uzatması, hiç de kendiliğinden gelen bir şey değildi" dedi.

Bu yüzden bugün İsrail'i fazla savunmaları gerektiğini söyleyen Merz, "Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım" diye konuştu.

HEPSİ MEŞRU MÜDAFA DEĞİL AMA…

​​​​​​​İsrail'in Gazze'de son aylarda ve yıllarda gerçekleştirdiği eylemlerin tamamının "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Merz, buna "Hayır" yanıtını verdi.

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı E1 yerleşim projesini de eleştirdiklerini anlata Merz, ayrıca Almanya'nın İsrail'e desteğinin koşulsuz olmadığını vurgulayarak, geçen yıl ağustos ayında bu ülkeye yönelik aldığı silah tedariki kısıtlaması kararını hatırlattı.