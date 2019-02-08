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WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl okunur?

WhatsApp'ta herkesten silinen mesajları okumanın yöntemi nedir? İşte cevabı

08 Şubat 2019 Cuma 00:38
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl okunur?

Dünyanın en büyük sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan bir mesaj silindiğinde, kullanıcılar silinen mesajın yerine 'bu mesaj silindi' uyarısını görüyor ve asla bu mesajın içeriğine erişilemiyor. Peki silinen mesajın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Whatsapp'taki bildirimlerinizi kaydedin

WhatsApp'ta, karşı tarafın gönderdikten sonra herkesten sildiği mesajları okumanın bir yolu var. Bunu yapabilmek için ise bildirimleri kaydeden bir uygulamaya ihtiyacınız var. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 'Notification History' adlı programı telefonunuza indirin.

Bildirim geçmişinizi kontrol edin

Ardından, uygulamanın doğru çalışabilmesi için sizden istediği gerekli izinleri verin. Daha sonra uygulama, silinmiş mesajlar da dahil olmak üzere size gelen her bildirimin kaydını tutmaya başlayacak.

Size WhatsApp'tan bir mesaj geldiğinde program otomatik olarak o mesajı kaydedeceğinden, karşı taraf mesajı silse bile programın içinde kalmaya devam edecek. Tek yapmanız gereken, uygulamaya girip bildirim geçmişinizi kontrol etmek.

Kaynak: Ensonhaber

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 00:38
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