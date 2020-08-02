Whatsapp'ta mesaj silme? Mesaj nasıl silinir? Whatsapp'ta mesajlar nasıl silinir? Whatsapp'ta mesaj silme süresi

Dünyada teknoloji çağının en çok kullanılan uygulamalar listesinin ilk sıralarında yer alan Whatsapp kullanıcıları zaman zaman yazım hataları, yanlış kişiye yanlış mesaj veya yazılan mesajdan vazgeçme gibi sorunlar olduğunda mesajları silmek yakın tarihteki güncellemesinden önce izin verilmiyordu.

Teknoloji devi Whatsapp kullanıcılarının mağdur olmaması için sürekli kendini yenileyerek daha kullanışlı hale getiren bazı ek özelliklere imkan tanıyor. Bu özelliklerden bir taneside yazılan mesajı silmek. Evet yazılan mesajı silmek artık Whatsapp uygulamasının en son güncel halinde mümkün.

Whatsapp uygulamasında gönderilen mesaj nasıl silinir?

Whatsapp uygulamasında karşı tarafa gönderilen mesaj şu adımlarla sile bilirsiniz;

1.) Whatsapp uygulamasını açın ve yanlışlıkla gönderdiğiniz sohbete giriniz.

2.) Sohbet ekranında yanlış gönderdiğiniz mesajın üstüne 5 saniye basılı tutunuz.

3.) 5 saniye basılı tutunca sohbet ekranın üst kısmında çö kutusu simgesi görünecek çöp kutusu simgesine tıklayınız.

4.) Çöp kutusu simgesine tıkladıktan sonra karşınıza bir uyarı ekranı çıkacak. Mesajı sil başlığı ile.

5.) Gelen uyarı ekranında Benden sil , iptal ve herkesten sil seçenekleri yer alıyor.

6.) Gelen seçeneklerden ise herkesten sile tıklayarak silmek istediğiniz mesajı karşı taraftan silmiş olursunuz.

Fakat silinen mesaj karşı taraf içeriğini görmemiş olsada silindiğini belli eden bir not gözükecektir.

Whatsapp'ta gönderilen mesaj kaç dakika içinde silinir?

Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı tekrar herkesten silmek için 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye süreniz var. Bu süre içinde mesajını herkesten sile bilirsiniz aksi taktirde Whatsapp uygulaması mesajı silmeye izin vermeyecektir.