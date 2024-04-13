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Teknoloji WhatsApp'ta kişilere not ekleme devri başlıyor! O verilecek destek hakkında sürpriz açıklama
Teknoloji

WhatsApp'ta kişilere not ekleme devri başlıyor! O verilecek destek hakkında sürpriz açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-13 19:17:00 -
WhatsApp'ta kişilere not ekleme devri başlıyor! O verilecek destek hakkında sürpriz açıklama

WhatsApp, beta sürümünde test ettiği yeni özellik ile kullanıcılara oldukça işlevsel bir özellik sunacak. İşte kişilere not eklemeyi sağlayan yeni özelliğin detayları:

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde beta sürümünde çizim düzenleyici aracının tasarımını yenilemişti. Kendini geliştirmeye devam eden WhatsApp, yeni özellikler test etmeye de kaldığı yerden devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse uygulama, kişilere not ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Yakın zamanlı yeni bir rapor Android için WhatsApp beta 2.24.9.12 güncellemesi ile uygulamanın kişilere not ekleme özelliğini test ettiğini ortaya çıkardı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere yeni özellik ile doğrudan sohbet bilgi ekranına müşteriler hakkında notlar eklenebilecek ve kullanıcılara onlarla ilgili bilgileri takip etmenin kolay bir yolu sağlanacak.
Kişilerle ilgili aldığınız notlar ise her zaman özel olacak. Yani diğer kişiler bunları göremez ve erişemez. Son olarak bu yeni özellik ile WhatsApp'ın, müşteriler hakkında notlar ekleyerek bu kişilere yönelik referansları geliştirmeyi ve iletişimleriyle ilgili önemli bilgilerin yönetimini iyileştirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

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