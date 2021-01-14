WhatsApp'ı terk edenlerin sayısı artıyor! BİP'e yoğun ilgi

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamaları BiP'e akın etti. Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP'in, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştığı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildiği açıklandı. Platformun kullanıcılara, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, 'acil durum butonu', 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi özellikler sunuyor. Ayrıca BiPte masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

Uygulama marketlerinde üst sırada

Açıklamanın devamında, Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde Ücretsiz En Popüler ve Trend Olanlar kategorisinde üst sıraya taşındı. BiP, 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor denildi.

Kullanıcıların hassasiyetini önemsiyoruz

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları BiPin sadece ülkemizde değil Pakistan, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistanda kullanıldığını, bu ülkelerde günlük 1.5 milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Turkcell olarak yıllardır Türkiyenin verisi Türkiyede kalsın prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler diye konuştu.