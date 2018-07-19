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WhatsApp'dan çok mesaj atanlar dikkat! Artık...

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hemen herkesin kullanmaya başladığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platform üzerinden sıkça mesaj atanları etkileyecek bir yenilik ile gündemde.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:53
WhatsApp'dan çok mesaj atanlar dikkat! Artık...

WhatsApp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi.

Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek

Whatsapp sessize alma özelliğini şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Özelliği denemek için Play Store'dan Beta sürümünü 2.18.216 sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:53
  1. whatsapp yenilik
  2. WhatsApp
  3. Güncelleme

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