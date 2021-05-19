WhatsApp'a ültimatom! 7 gün süre verdiler

WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesi Hindistan yönetimince sert bir şekilde ikaz edildi ve 7 günlük süre verildi.

Sözleşmeye tepki gösteren Hindistan hükümeti, WhatsApp’a açık bir mektup göndererek 7 günlük zaman tanıdı.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp tarafından uygulanan güvenlik sözleşmesinin yasa dışı olduğuna karar veren Hindistan, şirketi geri adım atması için nazikçe ikaz etti. Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mesajlaşma uygulamasının CEO‘su Will Chatcart’a bir mektup göndererek 7 günlük bir ültimatom verdi. Buna göre Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp, kullanıcı sözleşmesini geri çekmezse bir dizi yaptırımla karşılaşacak.

Hindistan hükümetinin bu konudaki en büyük argümanı ise sözleşmenin zorunlu olması. Kullanıcıların bunu kabul etmekten başka şansı olmadığını söyleyen yetkililer, zorla dayatılan sözleşmenin hukuksuz olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda verilerin Facebook ile paylaşılmasının kişisel güvenliğin ihlali olduğunu düşünen Hindistan, bunun Yüksek Mahkeme’nin 2017‘de aldığı Veri Koruma Yasası ile çeliştiğini ifade ediyor. Aynı yasa TikTok yasakları için de gerekçe gösterilmişti.