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Medya WhatsApp’a sakal tıraşı gibi ceza!
Medya

WhatsApp’a sakal tıraşı gibi ceza!

WhatsApp’ın haksız kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle açılan davada Rusya, firmaya çok cüzi bir miktar ceza kesilebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:24:00 -
WhatsApp’a sakal tıraşı gibi ceza!

Rusya’da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yerel yasaları ihlal etmiş olması nedeniyle WhatsApp'a yönelik açılan dava protokolünü tescilledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Taganskiy ilçesinin 422 No'lu Mahkeme Bölgesi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarına ait kişisel bilgilerin ülkedeki veri tabanı kullanılarak depolanmasını öngören İdari Kanunun 13.11. maddesinin sekizinci kısmı esasında, WhatsApp'a yönelik dava protokolü hazırlandı.

Kanun, bu tür ihlallerde bulunan şirketler için en fazla 6 milyon ruble (690 bin TL) para cezasını öngörüyor.

Duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.

Daha önce benzer suçtan Google, Twitter ve Facebook da para cezası almıştı.

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