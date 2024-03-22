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Teknoloji WhatsApp'a "kilitlenebilir mesaj" özelliği geliyor!
Teknoloji

WhatsApp'a "kilitlenebilir mesaj" özelliği geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 23:32:00 - 2024-03-23 00:19:14
WhatsApp'a "kilitlenebilir mesaj" özelliği geliyor!

WhatsApp, kullanıcıları için önemli bir mesaj özelliğini uygulamaya alıyor.

Android ve iPhone telefonlarda, belirli sohbetlerde ek bir güvenlik önlemine sahip olmak için sohbet kilidi özelliği etkinleştirilecek.

Alınan mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlanabilecek bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak sohbetlerin kilidini açmak gerekecek.

Bu sohbetler, diğer sohbetlerden ayrı olarak "Kilitlenmiş Sohbetler" adlı bir klasörde tutulacak.

Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizleniyor. Bildirim, "WhatsApp: 1 yeni mesaj" şeklinde görünüyor. Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olacak. Bu nedenle, medyalar telefonun galerisine kaydetmek istenirse bu özelliğin kapatılması gerekecek. 

Adım adım sohbet kilitleme!

Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun.

more options veya more options > Sohbeti Kilitle’ye dokunun.

Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle’ye dokunun.

Gizli kod oluşturma

Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz.

Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir.

Gizli kod oluşturmak için:

Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin.

Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur’a dokunun.

Kodunuzu oluşturun ve İleri’ye dokunun.

Kodunuzu onaylayın ve Bitti’ye dokunun.

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