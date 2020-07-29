WhatsApp'a kalıcı olacak bir özellik geliyor!

Dünyaca popüler haberleşme platformu WhatsApp, günümüzde artık herkesin vazgeçilmesi haline geldi. Pek çok iş, arkadaş, eğitim ya da oyun odaklı sohbet grubu WhatsApp üzerinde kuruluyor ve çoğu kullanıcının dahil olduğu WhatsApp grubu sayısı onun üzerinde. Tahmin edebileceğiniz gibi bu denli fazla gruptan aynı anda bildirim almak fazlasıyla sinir bozucu ve bu bildirimleri kalıcı olarak engellemenin bir yolu bulunmuyor. WhatsApp bu durumdan rahatsız olan kullanıcıları için yeni bir özellik olan kalıcı olarak mesajları sessize alma özelliğini getirmeyi planlıyor. Bu sayede maksimum 1 yıl sessize alınan konuşmalar kalıcı sessizliğe bürünebilecek. 1 yıl bekletme süresi çok fazla can sıkmasa da yeni özellik kullanıcıları rahatlatacak.

WhatsApp sohbet bildirimlerini sessize alma seçenekleri (Şu anda/Güncellemeden sonra) nasıl olacak?

Şu anda WhatsApp, herhangi bir sohbeti sessize almak istediğinizde üç farklı zaman seçeneği sunuyor; 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre ise WhatsApp, grup ve bireysel konuşmaları sessize alma seçeneklerinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor ve bu gerçekleştiğinde 1 yıllık sessize alma seçeneği yerini ‘her zaman’ seçeneğine bırakacak.

WhatsApp mesajları kalıcı olarak sessize alma özelliği ne zaman gelecek?

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, yeni sohbet bildirimlerini sessize alma seçeneğini 2.20.197.3 sürümü ile kullanıcılarının beğenisine sunacak.